El amor del hermoso y buen camino de Dios

Tangerang, Viva – La expresión feliz y la emoción irradia desde la cara Ruben Onsu. Presentador que está actualmente Mualaf Estaba experimentando Umrah Principal.

Se siente tan personal que su primer viaje espiritual está envuelto en gratitud, nerviosismo y oraciones ininterrumpidas. Ruben obtuvo todo el apoyo para obtener de las personas más cercanas a él. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Feliz, algo que no se puede contar. Feliz de controlarme de ayer, no está permitido. Luego, desde ayer también se dieron muchas guías, continué leyendo», dijo cuando se reunió en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.

Curiosamente, Ruben Onsu estaba bastante relajado en la preparación de Umrah. No hay un drama de maleta lleno de trajes de vacaciones de lujo.

«Acabo de empacar anoche a las 10. La ropa no es demasiado difícil de ingresar. No hay preparación para lo que, relájate, no coincidemos como si quieras unas vacaciones, si no es adecuada para Sarong, traiga solo allí», dijo.

Detrás de su actitud relajada, Ruben Onsu no descartó el nerviosismo envolvió su primer paso de Umrah.

«La oración especial es definitivamente mi primer viaje. Quiero transmitir mucho, quiero ser más solemne, así que no pienso en la ropa», dijo.

Más tarde, Ruben Onsu partió con un grupo que contenía 40 personas, con 16 de ellas su propio equipo. Ivan Gunawan, conocido como un amigo cercano, también apoya su viaje a la Tierra Santa.

«Solía ​​apoyarlo. Sabía que este era mi primer viaje. Le encantaba conocer su comida, y también era real», dijo.

El padre de tres hijos no descargó algunas noches bastante inquietas. A menudo llama a amigos relacionados con Umrah.

«Sigo preguntando, a veces lo llamo a las 11 p.m.

«Lo acompañaré a Umrah, a la Tierra Santa. Aseguramos que hay cómodo, gracias a Dios que quiere. Solo parentesco», dijo Hasby Atthallah, propietario de Hamdan Tour.

Lleno de humildad, Ruben Onsu espera que su viaje inaugural de Umrah pueda ser el comienzo de su vida más tranquila. También tiene permiso para sus hijos relacionados con la adoración que se lleva a cabo.

«Él es el que está desconsolado, que está seguro de que puede. Cuando trato de ser bueno, no quiero mirar primero, continúa samperin. Oh Dios, dame un camino realmente hermoso, todo bien», dijo.