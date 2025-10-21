El amor del FC Twente es tanto por el defensa de la selección nacional de Indonesia, Mees Hilgers, a quien se le ha dado una oportunidad y un nuevo contrato, pero sigue en silencio

VIVA -bek Equipo Nacional Indonesia, Mees HilgersTodavía no hemos salido al campo juntos. FC Twente esta temporada. Sin embargo, ahora se empieza a abrir la oportunidad para que el jugador de 24 años participe en el último partido de su club.

Al inicio de la temporada, Hilgers manifestó abiertamente su deseo de dejar el Twente. Sin embargo, hasta que se cerró la ventana de transferencias de verano, la medida nunca se materializó.

De hecho, Hilgers estuvo a punto de unirse al club francés Stade Brest. Sin embargo, la transferencia fue cancelada porque no se realizó el proceso de pruebas médicas antes de que finalizara el plazo de inscripción de jugadores.

Desde entonces, la posición de Hilgers en Twente se ha vuelto incierta. Liga holandesa Ha entrado en su novena semana, pero el defensa nacido en Holanda aún no ha aparecido. La situación se está complicando porque tiene que firmar un nuevo contrato si quiere volver a jugar.

El director deportivo del Twente, Jan Streuer, finalmente dio la señal de que la puerta no estaba completamente cerrada para Hilgers. Dijo que todavía existía la posibilidad de que el jugador regresara, tal vez incluso jugara su último partido con el club, antes de irse en enero.

«Pero hay muchas posibilidades de que juegue el último partido con el Twente», dijo Streuer a Tubantia.

Se informa que el propio Twente le ofreció a Hilgers un nuevo contrato. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta por parte del jugador. Si las negociaciones no logran encontrar puntos en común de inmediato, Hilgers tiene potencial para negociar con otros clubes a partir del próximo enero.

«Es muy desafortunado. Obviamente esperábamos una contraoferta, pero el jugador no quiso. Tendremos que esperar y ver qué pasa después», añadió Streuer.

Esta situación complica aún más la relación entre Hilgers y Twente. El club quiere quedarse con el defensa, mientras que Hilgers parece querer buscar un nuevo desafío fuera de Holanda.

La decisión final está ahora en manos del jugador indonesio: quedarse y cerrar elegantemente su historia en el Twente o abrir un nuevo capítulo en otro club.