El ‘amigo silencioso’ de Ildiko Enyedi se vende a territorios clave

Compañía de ventas Boutique de películas tiene acuerdos de distribución cerrados para territorios clave para Ildiko Enyedi‘s «Amigo silencioso«Que ganó seis premios en Festival de Cine de Venecia Después de su estreno mundial en la sección de competencia principal, y también se proyectó en Toronto.

Los distribuidores que han recogido la película incluyen la película de septiembre (Benelux), Mimosa Films (Japón), Películas Inspired (Italia), KMBO (Francia), Pandora (Alemania), Filmcoopi (Suiza), Filmin (España), Gutek Film (Poland) y Films (Southorea), Hi Gloss Entertainment (Australia/New Zealand), LEOPARDO, LEOPARTO) (Portugal), Mozinet (Hungría), Bad Unicorn (Rumania), Kino Aljansas (Báltico) y MCF Megacom (ex yugoslavia).

«‘Silent Friend’ es una película única, y no podríamos haber esperado un mejor lanzamiento después de las fascinantes reacciones de la prensa y la audiencia en Venecia y Toronto y los numerosos premios, incluido el Premio Venecia Fipresci y el Premio al Mejor Talento Nuevo para Luna Wedler», dijo el CEO de Films Boutique Boutique Simon.

«Estamos particularmente felices de que el entusiasmo que presenciamos en ambos festivales se tradujera en el fuerte compromiso de algunos de los mejores distribuidores independientes. No podemos esperar a que los asistentes al cine de todo el mundo tengan la oportunidad de descubrir Ildiko EnyediLa última película, que es una película juguetona y oportuna que cuestiona nuestra relación con la naturaleza «.

Además del Premio Fipresci de la Federación Internacional de Críticos de Cine y el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Talento Nuevo para Luna Wedler, la película ganó el Premio Interfilm por promover el Diálogo Interreligioso, el Premio Green Drop, el Premio Cinemasara y el Premio Edipo Re inclusión y sostenibilidad.

«Silent Friend», protagonizada por Tony Leung Chiu-Wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth y Léa Seydoux, se centra en un majestuoso árbol de Ginkgo en un jardín botánico en una ciudad universitaria medieval en Alemania.

Este testigo silencioso ha observado durante más de un siglo los ritmos tranquilos de la transformación en tres vidas humanas.

En 2020, un neurocientífico de Hong Kong, que explora la mente de los bebés, comienza un experimento inesperado con el viejo árbol. En 1972, un joven estudiante cambia profundamente por el simple acto de observar y conectarse con un geranio. En 1908, la primera estudiante femenina de la universidad descubre, a través de la lente de la fotografía, los patrones sagrados del universo escondidos dentro de las plantas más humildes.

Seguimos sus torpes e incómodos intentos de conectarse, cada uno de ellos profundamente arraigado en su propio presente, ya que se transforman por el poder tranquilo, duradero y misterioso de la naturaleza. El antiguo árbol de Ginkgo nos acerca a lo que significa ser humano, a nuestro anhelo de pertenecer.