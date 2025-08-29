El ambiente del horror en la policía del metro, la parada de autobús se quemó y las luces de la calle estaban apagadas.

Yakarta, Viva – Sostener frente a la sede Polda Metro Jaya hornear Durante el choque masa manifestantes Con la policía allí, viernes 29 de agosto de 2025, noche.

Leer también: La masa de la manifestación en los petardos de la policía de Metro a las instalaciones públicas



Las masas que habían roto nuevamente llevaron a cabo el ataque. La policía disparó gases lacrimógenos para que se dispersen. Luego quemaron la parada de autobús para carbonizar.

La atmósfera era cada vez más tensa porque la calle de la calle en el área metropolitana de Jaya Mapolda murió. Las condiciones parecen lanzar negro. La luz es solo de las llamas. Hasta el 21.37 de la hora del oeste de Indonesia, la policía continuó tratando de pasar las masas que estaban decididas a atacar la sede de la policía del metro.

Leer también: El auto de la policía frente a la sede de la policía regional de Metro Jaya fue dañado por los manifestantes.



Para tener en cuenta, esta manifestación fue llevada a cabo por el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser atropellado por un auto Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

Leer también: La demostración de masa entrando en la policía del metro, el general de brigada Deananto intervino

