El alumno de ‘Yellowstone’ Ian Bohen se une a la temporada 3 de ‘Lioness’ (exclusivo)

Ian Bohen regresa al Taylor Sheridan-Verse, con la antigua estrella de «Yellowstone» reservando un papel regular en la serie «Leona«Temporada 3.

Variedad ha aprendido exclusivamente que Bohen aparecerá en la tercera temporada de la Paramount+ Drama militar, con producción ahora en curso en SGS Studios en Texas. Se confirmó oficialmente el 1 de octubre que «Lioness» había sido Renovado para una tercera temporadaCasi un año después del estreno de la temporada 2.

Bohen jugará a Grady, quien se describe como «un operador de la Fuerza Delta por parte del libro y un controlador de K9 primario, experto en tácticas de campo de batalla». Se une a un elenco que también incluye a Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla de Oliveira, Génesis Rodríguez, Dave Annable, Jill Wagner, Lamonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Fuidinbill y Hannah Love Lanier.

Este marca el cuarto proyecto de Bohen que involucra a Sheridan, siguiendo sus papeles en «Yellowstone», así como en la característica de Sheridan «Wind River». Bohen también tuvo un papel en «Sicario: Day of the Soldado», que Sheridan escribió pero no dirigió. También es la última incorporación al elenco de «leona» que ha trabajado con Sheridan en múltiples proyectos, uniéndose a otros colaboradores frecuentes Annable, Garrett, Jordan, Hébert y Luckinbill.

Bohen interpretó más al Wrangler Ryan en las cinco temporadas de «Yellowstone». Sus otros roles de televisión incluyen «Teen Wolf», «Mad Men» y «Chicago PD». Además de sus papeles cinematográficos antes mencionados, ha aparecido en características como «The Dark Knight Rises», «Wyatt Earp» y «Pearl Harbor». A continuación, se ejecutará y protagonizará la serie «To the Rescue», una coproducción internacional que se vende en MIPCOM por cero gravedad.

Es representado por Cero Gravity y el abogado Jason Hendler.

«Lioness» es uno de los varios espectáculos de Sheridan que actualmente se transmiten en Paramount+. El prolífico creador también tiene la segunda temporada del drama del campo petrolero «Landman» que saldrá en noviembre y la temporada 4 de «Alcalde de Kingstown» en octubre, mientras que la temporada 3 de «Tulsa King» debutó el 21 de septiembre. Sheridan también tiene el «Yellowstone» Spin -Off «The Madison», que está en espera de una fecha de lanzamiento. Actualmente está preparando la última precuela de «Yellowstone», «1944», así como el spin -off de Beth y RIP protagonizado por Kelly Reilly y Cole Hauser.

«Lioness» es ejecutivo producido por Sheridan, David C. Glasser, Saldaña, Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman y Keith Cox. La serie es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios y está distribuida por Paramount Global Content Distribution.