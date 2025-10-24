El alumno de ‘SNL’ Ego Nwodim traslada el podcast a iHeartMedia, Heidi Gardner entre los invitados

Después saliendo de “Saturday Night Live” dinero se mantiene muy ocupada, incluso con la segunda temporada de su galardonado podcast de entrevistas “Thanks Dad”, que se estrenará la próxima semana.

“Gracias Papá Con Ego Nwodim” se ha unido iHeartMedia y Big Money Players Network de Will Ferrell, que presenta una serie de podcasts de comedia. La temporada 2 debuta el martes 28 de octubre. “Thanks Dad With Ego Nwodim” contará con episodios semanales publicados los martes, disponibles en la aplicación iHeartRadio y en las principales plataformas de podcasts. Los episodios de vídeo estarán disponibles en YouTube.

En cada episodio, Ego invita a un invitado especial a sumergirse en historias personales, dinámicas familiares e identidad. En el primer episodio de la segunda temporada, Nwodim se sentará con Heidi Gardner, quien También dejó recientemente el elenco de “SNL” – para hablar sobre cómo convertirse en mejores amigos en “Saturday Night Live”, así como sobre los ex novios excéntricos de la madre de Gardner, su amor por Jack Black y… FaceTiming desnudos en la ducha. Otros invitados de la próxima temporada incluyen a Tamron Hall y Miguel.

En su conversación con Gardner, Nwodim recuerda que los dos compartieron camerino en “SNL” durante el primer año de Nwodim en el programa. «Nos hizo cerrar el trato rápidamente, pero no tiene por qué funcionar de esa manera», dice Nwodim. «Es posible que tampoco los haga cercanos… pero estoy muy agradecida de que nos hayamos acercado tanto y hayamos podido compartir ese año. Porque me pregunto si hubiéramos sido tan cercanos como lo estamos si no hubiéramos tenido eso». Gardner dice: «Lo habríamos descubierto».

“Thanks Dad” de Nwodim fue previamente producida y distribuida por la red de podcasts de comedia Headgum. (A principios de este mes, Headgum despidió a alrededor del 30% de sus empleados.) La temporada 1 de su podcast contó con invitados como Andy Cohen, Randall Park, Kyle Mooney y Bill Burr y recibió un Premio Ambie 2025 al mejor podcast de entrevista.

«¡Estoy muy emocionado de asociarme con iHeartPodcasts, Will Ferrell y Big Money Players para la segunda temporada de ‘Thanks Dad’!» dijo Nwodim. «Esta temporada, hablo con una gama más amplia de invitados, sin dejar de ser fiel al corazón del podcast: conectar, inspirar y brindar algo de alegría».

Tras el anuncio el mes pasado de su salida de “SNL” después de siete temporadas, Nwodim dijo que el venerado programa de NBC «siempre está destinado a ser un trampolín. Hay tantas ideas que necesito tener tiempo para crear. Estoy deseando hacerlo. Así que dirigir, escribir más en una capacidad diferente».

Además de “Thanks Dad”, Nwodim hará su debut fuera de Broadway este otoño con un espectáculo de comedia unipersonal en el Lincoln Center. Durante su mandato en “Saturday Night Live”, la actriz y comediante creó momentos virales, incluidos “Miss Eggy” y “Lisa From Temecula”, estableciéndose como una voz innovadora en la comedia y obteniendo nominaciones a los premios NAACP Image Awards en 2024 y 2025 por su trabajo en el programa. Recientemente terminó la producción de “Little Brother” de Matt Spicer, la próxima película de comedia de Netflix junto a John Cena, Eric Andre Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Ego Nwodim y Sherry Cola.

En 2021, Nwodim fue reconocido por Variedad como parte del Informe de Impacto de las Mujeres de Nueva York por su trabajo pionero en la comedia, la televisión y los medios.

Fundada por Ferrell (quien también es un veterano de “SNL”) e iHeartMedia, los programas de Big Money Players Network incluyen “The Ron Burgundy Podcast”, “Las Culturistas con Matt Rogers y Bowen Yang”, “My Momma Told Me”, “Straightiolab con George Civeris y Sam Taggart”, “Bombing con Eric Andre” y “MESS con Sydnee Washington y Marie Faustín”. Todos los podcasts de BMP son producidos ejecutivamente por Ferrell e iHeartMedia y distribuidos por iHeartPodcasts.