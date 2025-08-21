El alto número de accidentes puede causar pobreza estructural

Yakarta, Viva – Ministerio de Comunicaciones A través del director general de transporte terrestre, reveló Aan Suhanan, número de accidente En la carretera de Indonesia es bastante alta, donde cada hora hay un accidente que hace que 3 personas mueran.

Reveló que los datos de Korlantas Polri señalaron, cada año, el número de víctimas que murieron debido a los accidentes de transporte terrestre continuaron creciendo. Donde en 2021 había 25,266 personas, en 2022 hasta 27,531 personas, y en 2023 había 27,895 personas.

Por lo tanto, también enfatizó la importancia de comprender el impacto de los accidentes en el camino con alta frecuencia, porque eso también causaría problemas socioculturales como un impacto.

«Entonces, este (el gran número de accidentes) tiene un impacto (contra el aspecto sociocultural), porque los datos en nosotros cada 1 hora hay 3 personas mueren por accidentes de tráfico», dijo Aan en una discusión en el Ministerio de Transporte, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.



Los accidentes de tráfico ocurrieron en la carretera de peaje de Jagorawi en Yakarta.

«Y eso es solo en la tierra (del sector del transporte), sin mencionar que el (sector del transporte) del mar y los trenes también es el mismo (contribuyendo con el número de accidentes)», dijo.

Aan explicó que el impacto sociocultural del gran número de accidentes fue muy grave, incluso potencialmente causando Pobreza estructural. Dio un ejemplo, si hubiera un padre y una madre que murieron debido a un accidente en la carretera, entonces sus hijos se convertirían en huérfanos y tendrían el potencial de aumentar la pobreza.

«Por lo tanto, el Ministerio de Transporte actualmente está compilando una serie de actividades para crear conciencia en una conducción de seguridad», dijo.

AAN incluso comparó el sistema de seguridad de conducción aplicado en Indonesia con Japóndonde Japón ha comenzado desde la educación de la primera infancia. Como resultado, casi no hay elemento de aplicación de la ley en el sector de tráfico en Japón, porque los automovilistas generalmente cumplen con las reglas de tráfico en el país.

«De modo que Japón se convierte en uno de los países que logró reducir el nivel de muerte (tasa de mortalidad) de las víctimas (accidentes de tráfico).

No solo de Japón, AAN también ejemplifica el sistema de seguridad del tráfico aplicado en Europa. Si Japón enfatiza el cumplimiento de las reglas de tráfico, según él, Europa realmente enfatiza los aspectos de la aplicación de la ley para que los usuarios de la carretera se vean obligados a ordenar el tráfico.

«Por lo tanto, ellos (Europa) son más para la aplicación de la ley, por lo que los usuarios de la carretera son más ordenados. Bueno, en EE. UU., Estamos combinados, atacando (la educación en tráfico) en la edad temprana y haciendo la aplicación de la ley que da un efecto disuasorio. Por lo que el aspecto de seguridad se puede garantizar tanto para los conductores como para los usuarios de la carretera», dijo.