El alto el fuego en Gaza ofrece un respiro, pero persisten las luchas diarias para los residentes







Para muchos en Gaza que enfrentan desafíos similares, el alto el fuego en el Guerra entre Israel y Hamás ha proporcionado un respiro muy necesario tras una guerra de dos años que ha matado a decenas de miles de palestinos y ha dejado gran parte del territorio en ruinas. Pero persisten muchas luchas diarias, grandes y pequeñas, desde cómo poner un techo real sobre la cabeza y qué ponerse cuando se acerca el invierno, hasta cómo asegurar una alimentación adecuada y las preocupaciones sobre si el frágil alto el fuego se mantendrá.

La magnitud de algunas de las pérdidas personales y comunitarias se ha vuelto más clara desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, lo que permitió a muchos regresar a sus vecindarios y descubrir lo que queda de sus hogares.

El Programa Mundial de Alimentos está avanzando «rápidamente para ampliar la asistencia alimentaria y llegar a las familias que han soportado meses de bloqueo, desplazamiento y hambre», dijo el viernes el portavoz Abeer Etefa en Ginebra. “Aún estamos por debajo de lo que necesitamos, pero estamos llegando allí”, dijo Etefa. Los desafíos que citó incluyen infraestructura dañada y la necesidad de más cruces abiertos hacia Gaza.

A principios de semana, la entrada de ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente a Gaza se detuvo durante dos días para el intercambio de rehenes y prisioneros. Israel también había amenazado con reducir el número de camiones permitidos en Gaza, diciendo que Hamas era demasiado lento para devolver los cuerpos restantes de los rehenes.

bajo el acuerdo de alto el fuegoSe permitirá la entrada a Gaza de cientos de camiones diariamente. COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la ayuda, no respondió sobre cuántos camiones que transportaban ayuda han llegado a Gaza desde el alto el fuego.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente