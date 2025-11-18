El alto comandante naxal Madvi Hidma muere en un enfrentamiento en Andhra Pradesh







Arriba Comandante naxalita Madvi Hidma, que había planeado varios ataques en las últimas dos décadas, murió en un encuentro en el vecino Andhra Pradesh el martes, un avance que la policía de Chhattisgarh describió como el «último clavo en el ataúd» de la insurgencia.

Las fuerzas de seguridad mataron a tiros a Hidma, su esposa Raje y otros cuatro naxalitas en el bosque de Maredumilli en el distrito de Alluri Sitaramaraju del estado vecino esta mañana, confirmó un alto oficial de policía en Bastar.

La eliminación de Hidma es el «último clavo en el ataúd» de la insurgencia gravemente debilitada en la región de Bastar en Chhattisgarh.

«Hemos recibido información de que el líder maoísta Hidma se encuentra entre los cuadros asesinados en la frontera entre Andhra Pradesh y Chhattisgarh. Es un acontecimiento muy importante». Chattisgarh dijo el viceministro principal, Vijay Sharma, a los periodistas en Raipur.

Originario de la aldea de Puvarti en el distrito de Sukma, la edad y apariencia de Hidma siguieron siendo un misterio hasta que su fotografía apareció a principios de este año.

Dirigió el Batallón No. 1 del Ejército Guerrillero Popular de Liberación (PLGA) de los maoístas, la formación militar más fuerte del equipo en Dandakaranya, que se extiende por partes de Andhra Pradesh, Odisha, Telangana y Maharashtra, además de Bastar, durante varios años, dijeron funcionarios.

El año pasado fue elevado al Comité Central de los maoístas.

Hidma se unió a la organización prohibida a finales de la década de 1990 como organizadora de base. Apareció en el radar de las agencias de seguridad después del ataque de Tadmetla en el que murieron 76 miembros del personal de seguridad en 2010. Luego ayudó a otro alto funcionario Comandante maoístaPapa Rao, en la ejecución de la huelga.

Desde entonces, su nombre apareció repetidamente después de cada emboscada importante contra las fuerzas de seguridad en Bastar.

Había sido miembro del Comité Zonal Especial de Dandakaranya (DKSZC), que orquestó varios ataques mortales en el sur de Bastar.

Experto en guerra de guerrillas, Hidma era conocido por llevar un rifle AK-47, mientras que los miembros de su enorme unidad se movían con armas sofisticadas. Según los informes, su anillo de seguridad de cuatro niveles dentro de los bosques hizo que fuera imposible de rastrear durante años.

Sin embargo, la intensificación de las operaciones anti-Naxal en los últimos dos años afectó y debilitó la cobertura de seguridad de Hidma, obligándolo a huir a lo más profundo de los bosques a lo largo de las fronteras de Chhattisgarh-Telangana y Chhattisgarh-Andhra Pradesh para buscar refugio, dijeron los funcionarios.

Las operaciones sostenidas de las fuerzas de seguridad en las zonas centrales maoístas habían ejercido una presión significativa sobre líderes superioresincluido el Trabajo.

Entre los principales ataques en los que estuvo involucrado se encuentra el ataque del valle de Jhiram en 2013 en Darbha, Bastar, que acabó con altos dirigentes del Congreso en Chhattisgarh. También está acusado de la emboscada de Burkapal en 2017 que dejó 24 miembros del CRPF muertos.

Su esposa, Raje, también participó activamente en el mismo batallón y supuestamente participó en casi todos los ataques maoístas importantes.

«Hidma había adquirido una imagen heroica entre sus cuadros y su eliminación es un paso importante hacia la eliminación del maoísmo de la región de Bastar», afirmó. Policía de Chhattisgarh dijo el oficial.

Con este encuentro en Andhra Pradesh, nueve miembros del Comité Central maoísta han sido eliminados por las fuerzas de seguridad en Chhattisgarh, Jharkhand y Andhra Pradesh.

Entre los altos cuadros asesinados en Chhattisgarh se encuentran Nambala Keshav Rao alias Basavaraju (70), secretario general y principal operativo del ilegalizado Partido Comunista de la India (Maoísta), y cinco miembros del comité central.

Mientras que dos miembros del Comité Central fueron asesinados en Jharkhandcomo muchos otros en Andhra Pradesh este año, dijo la policía.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente