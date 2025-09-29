El alquiler de automóviles en Alemania se envía utilizando un control remoto

Viva Automotive – Alquiler de coches En Alemania, ahora tiene una innovación única que puede facilitar que los consumidores obtengan un vehículo. Una compañía llamada Vay ofrece un servicio de entrega de automóviles de alquiler con tecnología mando a distancia.

Si los consumidores generalmente tienen que tomar un automóvil en el aeropuerto o el centro de la ciudad, ahora la unidad puede llegar inmediatamente frente a la casa. El operador controló el automóvil de forma remota en la oficina, no por el conductor que estaba presente directamente en la ubicación.

Vay planea lanzar este servicio en Berlín después de que el gobierno alemán inauguró nuevas reglas relacionadas con vehículos que conducen a larga distancia. Aunque el automóvil sin un conductor completo aún no es legal en Europa, las nuevas regulaciones abren el camino para esta innovación.

Citado por Viva Automotive de CarsCoops, el lunes 29 de septiembre de 2025, Thomas von der Ohe, fundador de Vay, evaluó que este servicio podría cambiar el mercado de alquiler de automóviles. Según él, las personas pueden preferir el alquiler en lugar de comprar un segundo automóvil, tal vez incluso el primer automóvil.

Alquiler Mobil Sistem Control remoto

Para su flota, Vay usa Kia E-Niro, que ha sido modificado con un dispositivo de monitoreo en el techo y el lado del vehículo. Pero el interior todavía parece estándar, por lo que los inquilinos no necesitan adaptarse al complicado sistema.

Los conductores de larga distancia controlan el automóvil a través de una plataforma similar a un simulador de carreras con tres pantallas grandes. Además del volante hay un botón rojo de emergencia que puede detener inmediatamente el automóvil en caso de un problema.

Una vez que el automóvil fue escoltado con éxito al inquilino, el operador podría «teletransportarse» de inmediato a otra unidad y continuar la tarea. Este sistema permite una alta eficiencia sin la necesidad de muchos empleados de campo.

Antes de calificar como operador, cada conductor debe tomar cientos de kilómetros de pruebas. Curiosamente, aunque el juego de juego puede ayudar, la velocidad del automóvil está limitada a solo 40 km/hora para la seguridad.

Von der Ohe llamó a este trabajo como una profesión futura más segura y humana. Los operadores pueden trabajar en equipos, tener un tiempo de descanso y evitar los riesgos experimentados por los taxistas convencionales.

Después de ser probado en Las Vegas y el Puerto Amberes-Bruges, Vay está listo para expandir el alcance a las calles públicas alemanas a partir del próximo año. Con planes de agregar 100 unidades de automóviles a fines de 2025, este servicio puede ser una nueva tendencia en el mundo de los alquileres.