El alimentador de escaneo facial utiliza IA para garantizar que las mascotas reciban la comida adecuada

Cheerble, una empresa de tecnología inteligente para mascotas, ha desarrollado un Basado en IA solución de reconocimiento visual, Pet Feeder Match G1, para evitar que los “ladrones de comida” roben los platos de sus hermanos y mantener dietas especializadas que nunca parecen quedarse con el animal adecuado. No solo dispensa croquetas, sino que también reconoce la cara de su gato con una precisión del 99,9 por ciento. Admite hasta seis gatos, lo que permite a los propietarios gestionar dietas y horarios de alimentación individuales para cada animal. Mediante una cámara infrarroja de corto alcance, el dispositivo identifica qué gato se acerca al cuenco. Si es la mascota correcta, el comedero concede acceso. Si se trata de un “intruso” hambriento, ya sea un gato compañero de casa o un perro curioso, el ‘Cúpula de alimentación controlada’ garantiza que permanezca bloqueado.
