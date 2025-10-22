El alcalde Paul Finsen insta a que el jefe de BBKSDA Papua sea destituido debido a la quema de la corona de Cenderawasih

Sorong, VIVA – En una tierra rica en bosques y sabiduría, el fuego vuelve a arder. Pero esta vez no fue por la ceremonia. adatarsino más bien para quemar la autoestima.

Acción del Centro para la Conservación de Recursos Naturales (BBKSDA) Papuasia Encabezado por Joni Santoso Silaban, la quema de la corona de Cenderawasih, símbolo sagrado de los indígenas papúes, desató una ola de ira que se extendió a zonas remotas de Papúa.

Para los indígenas, la corona Cenderawasih no es sólo un adorno para la cabeza. Es un símbolo de honor, prosperidad e identidad del pueblo papú. Quemada en público, grabada y viralizada como si se tratara de bienes confiscados sin significado, esta acción fue vista como echar sal en las heridas de los pueblos indígenas.

«¡Condeno enérgicamente lo que hizo el Jefe del Gran Salón!», dijo el senador del suroeste de Papúa, Paul Finsen Mayor (PFM), quien también se desempeña como presidente del Consejo Tradicional de Papúa Región III Doberai, el miércoles 22 de octubre de 2025.

«La corona de Cenderawasih es sagrada. Es un símbolo del orgullo papú. Quemarla significa insultar las costumbres, insultar nuestra identidad y empañar nuestra dignidad», continuó.

PFM cree que las medidas de BBKSDA para regular la propiedad de atributos animales protegidos deben llevarse a cabo con un enfoque cultural y educativo, no con acciones simbólicas que realmente inciten a la ira pública.

«¿Por qué habría que quemarlo? ¿No existe otra forma más civilizada?» dijo PFM en tono brusco.

«La corona debería colocarse en un museo como patrimonio cultural, no usarse como un espectáculo barato y luego subirse a las redes sociales. Esto no es un acto de aplicación de la ley, sino un insulto abierto a las costumbres papúes», afirmó.

Este acto de quema, que se dijo que se llevó a cabo en nombre de hacer cumplir las normas de conservación, en realidad muestra cuán débil es la empatía de los funcionarios centrales por los valores locales. En opinión de muchos líderes tradicionales, este paso es una forma de arrogancia burocrática culturalmente ciega.

«Si vienes a Papúa, primero aprende sobre nuestra identidad y costumbres», subrayó PFM.

«No introduzcan reglas sin conciencia. No quemen nuestros símbolos sagrados y luego se escondan detrás de la palabra ‘orden’. ¡Eso no es aplicación de la ley, es un insulto! Estoy decepcionado con las acciones de su liderazgo», dijo.