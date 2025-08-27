El alcalde Muhammad Farhan fue demandado por el gerente del zoológico de Bandung

Miércoles 27 de agosto de 2025 – 09:45 Wib
Bandung, Viva – Alcalde Bandung Muhammad Farhan fue demandado por el gerente de la vida silvestre Tamansari Kebon. La demanda se registró en el caso número 377/PDT.G/2025/PN BDG en el Tribunal de Distrito de Bandung con fecha del 21 de agosto.
Desde el sitio web oficial del Sistema de Información de Búsqueda de Case (SIPP), además de BISMA, otros demandantes son Nina Kurnia Hikmawati, Mohamad Ariodillah, Sri Rejeki, Sri y Gantira Bratakusuma.
Esto estaba justificado Zoológico de bandas Tamasari Bandung Wildlife Foundation, Sulhan Safi’i. Dijo que la demanda estaba relacionada con el Certificado de Derechos de Uso, que anteriormente había sido un objeto de disputa con el gobierno de la ciudad de Bandung.
Sin embargo, no ha podido especificar más sobre la demanda.
«La demanda está relacionada con el certificado de derechos de uso», dijo Sulhan.
