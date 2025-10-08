El alcalde en Alemania fue apuñalado muchas veces por delante de la inauguración

VIVA – una persona alcalde que acaba de elegir en Alemánsufrió heridas críticas en el ataque puñaladaSegún los informes de los medios alemanes.

Iris Stalzer, un alcalde de 57 años de la ciudad de Herdecke en Rhine-Westfalia, Northern, fue apuñalado muchas veces frente a su casa alrededor del mediodía (10:00 GMT) el martes, lo que provocó graves lesiones para amenazar la vida, informando a los anunciadores alemanes, citando a la policía local.

Los fiscales y la policía dijeron en una declaración conjunta que su investigación estaba investigando todas las posibilidades.

«La participación de la familia cercana no puede descartarse en este momento», dijeron las autoridades informaron Alabama JazeeraMiércoles 8 de octubre de 2025.

Agencia de noticias DPA Al informar que su hijo y su hija, de 15 y 17 años, se han interrogado. Stalzer lleva al hospital y todavía está en cuidados intensivos, dijo la declaración de las autoridades.

El canciller Friedrich Merz condenó el «ataque atroz» y pidió una investigación rápida.

«Nos preocupa que la seguridad del alcalde electo, Iris Stalzer, y esperen que esté completamente recuperado», escribió en una carga en X.

Hijo de Stalzer, que era un adolescente, dijo a las autoridades que su madre había sido atacada por varios hombres, informó el periódico alemán Bild.

Stalzer, miembro del Partido Social Democrático, fue elegido como alcalde de la ciudad con una población de 22,000 personas en la región del este de Ruhr el 28 de septiembre. Está programado para ser inaugurado el próximo mes.

El ataque ocurrió después de una campaña en todas las regiones representadas por políticos en Rhine-Westfalia, el estado más grande de Alemania, como algo extraordinario.

Un estudio reciente encontró que el 60 por ciento de los políticos en Alemania habían experimentado al menos una vez, y uno de cada cinco políticos dijo que la violencia los hizo más reacios a aparecer en público.