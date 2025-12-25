El alcalde de Surabaya emite SE que restringe los teléfonos móviles para los niños en la escuela

Surabaya, EN VIVO – Alcalde de Surabaya Eri Cahyadi publicó una circular relacionada con restricciones uso dispositivo o celular caballos de fuerza sobre los niños como un esfuerzo por mejorar la protección infantil y la calidad de la educación.

Esta política se establece en la Carta Circular (SE) del Alcalde Número 400.2.4/34733/436.7.8/2025 sobre el uso de dispositivos móviles (HP) e Internet para niños en la ciudad de Surabaya.

La emisión de esta carta circular es un seguimiento del Reglamento Gubernamental (PP) Número 17 de 2025 sobre la Gobernanza de la Implementación de Sistemas Electrónicos en la Protección Infantil y el Reglamento Presidencial (Perpres) Número 87 de 2025 sobre la Hoja de Ruta para la Protección Infantil en el Dominio en Línea para 2025-2029.

«El objetivo principal de esta política es mejorar el rendimiento del aprendizaje, la disciplina y evitar que los niños sufran el impacto negativo de los avances en la tecnología de la información», dijo el alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, en su declaración en Surabaya, el jueves 25 de diciembre de 2025.

En SE, el alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, mencionó puntos que educadores y padres deben conocer, incluidas las restricciones al uso de dispositivos e Internet en el entorno escolar.

«Los estudiantes tienen prohibido el uso de dispositivos (HP) en el ambiente escolar, excepto por instrucciones directas del maestro para actividades de aprendizaje. Su uso sólo está permitido antes o después del horario de clases o en caso de emergencia con permiso», dijo.

En la SE publicada el 22 de diciembre de 2025, la alcaldesa Eri también prohibió a los profesores y al personal educativo utilizar dispositivos durante las actividades de enseñanza y aprendizaje. Aparte de eso, las escuelas también están obligadas a prohibir el acceso, almacenamiento y distribución de contenidos violentos, pornografía, juegos de azar, acoso digital (ciberbullying), engaños y actividades comerciales que no estén relacionadas con el aprendizaje.

El alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, dijo que las unidades educativas deben proporcionar casilleros o cajas de almacenamiento para dispositivos en cada clase o sala de maestros, así como proporcionar una línea directa oficial para comunicación urgente con los padres.

«Esta política también enfatiza la importancia de las sanciones educativas y proporcionales para los infractores, así como el papel activo del Comité Escolar y del Equipo de Prevención y Manejo de la Violencia (TPPK) en la divulgación y evaluación», dijo.

Explicó que esta política no solo regula el uso de dispositivos en el ámbito escolar sino que también regula el uso de dispositivos en el ámbito familiar y comunitario. Por ello, pidió a los padres que participen en la supervisión en primera línea.