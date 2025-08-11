El alcalde de Semarang, Semarang, el alcalde Mbak Ita fue sentenciado a 4.5 años de prisión

SemarangVIVA – El Presidente de la Asociación de Construcción de la Ciudad de Semarang (Gapensi) de Martono fue sentenciado a 4,5 años de prisión en el caso de la satisfacción del anterior Alcalde Semarang Hevearita G. Rahayu Alias Mbak ita Y su esposo, Alwin Basri.

En una audiencia en el Tribunal de Corrupción Semarang el lunes, el juez principal Gatot Sarwadi leyó una decisión más ligera que las demandas del fiscal durante 5 años 2 meses de prisión.

Además de las sentencias corporativas, el juez también impuso una multa de 300 millones de RP que, si no se paga, será reemplazado por un confinamiento durante 1 mes.



Ex guardián de Semarang City Hevearita G. Rahayu o Mbak Ita

«Estado acusado Probado culpable de violar el artículo 12B de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la ley número 20 de 2001 «, dijo.

En consideración, el juez opinó que la gratificación de Mbak Ita y Alwin Basri estaba relacionada con el proyecto de nombramiento directo en 16 distritos en la ciudad de Semarang en 2023.

El acusado Martono le pidió a Alwin Basri que ayudara a Gapensi a poder conseguir trabajo en el entorno del gobierno de la ciudad de Semarang.

Desde el proyecto de cita directa en 16 subdistritos, el acusado recogió una tarifa del 13 por ciento de cada implementador de trabajo.

Las tarifas totales recaudadas del coordinador del proyecto de cita directa, dijo, que asciende a Rp 2,245 mil millones

De esta cantidad, Rp 2 mil millones se entregó a Mbak Ita y Alwin Basri en dos etapas, mientras que el acusado utilizaron los 245 millones restantes.

Aunque ha regresado al Tesoro de la Ciudad de Semarang por un monto de RP 2.5 mil millones de acuerdo con las conclusiones de BPK sobre la implementación del proyecto de nombramiento directo, según el juez, el acusado aún tuvo que devolver los 245 millones de RP que obtuvo de los implementadores de trabajo.

Por lo tanto, el juez también impuso delitos adicionales en forma de un reembolso de compensación por pérdidas estatales de Rp 245 millones.

En consideración, el juez también declaró que las acciones del acusado no respaldaban el programa del gobierno en los esfuerzos por erradicar la corrupción.

Tras la decisión, el acusado Martono dijo de inmediato que aceptó, mientras que el fiscal expresó sus pensamientos. (Hormiga)