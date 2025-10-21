El alcalde de Pekanbaru muestra sus habilidades durante una visita de trabajo en una motocicleta Trail

Pekanbaru, VIVA – Alcalde Pekanbaru, Agung Nugroho, volvió a robarse la atención del público con sus acciones durante una visita de trabajo a una zona remota. En el vídeo que circula en las redes sociales, se ve a Agung montando sendero motorizado Cruzando un camino de tierra en la zona de Melebung Village, Pekanbaru.

El video fue subido por la cuenta de Instagram @infipop.id e inmediatamente recibió muchos comentarios de los internautas. En la descripción de la carga se explica que Agung está llevando a cabo inspecciones de trabajo en áreas donde aún no hay electricidad disponible.

Además, también inspeccionó el terreno que sería utilizado como edificio escolar e inauguró un PAUD en la zona.

Se dice que el singular paso de Agung es un esfuerzo por acelerar los viajes para poder llegar a lugares con terrenos difíciles de transitar para los automóviles.

«Para acelerar el viaje, prefiere viajar en moto con su personal en lugar de en coche», se lee en el extracto de cuenta citado. VIVA Automotriz Martes 21 de octubre de 2025.



Captura de pantalla de la carga del alcalde de Pekanbaru montando una moto de cross.

La acción de Agung Nugroho, vistiendo un uniforme oficial completo mientras conducía una motocicleta, recibió varias reacciones de los internautas. Muchos elogiaron su valentía, pero también hubo quienes esperaban que el gobierno mejorara inmediatamente las infraestructuras de la zona.

«Genial, pero será aún mejor si la carretera se repara más tarde, señor», escribió un usuario de Instagram.

Otros comentarios también resaltaron la condición de áreas que aún no cuentan con instalaciones adecuadas. «Intenten hacer alcantarillado, electricidad y carreteras para que la gente esté feliz», escribió otro internauta.

Aun así, muchas personas apreciaron la acción del alcalde de Pekanbaru porque se consideraba que mostraban una preocupación directa por el estado del campo. «La sesión de fotos estuvo genial, el señor Wali también parece muy entusiasmado», escribió otro relato.