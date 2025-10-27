El alcalde de Kupang se convierte en portavoz en Shanghai y transmite ideas sobre el desarrollo de la ciudad

Jacarta – Alcalde kupangChristian Widodo transmitió la idea de un desarrollo urbano basado en la sabiduría local y la sostenibilidad ambiente.

Lo transmitió cuando fue el único alcalde de Indonesia que fue invitado oficialmente a la Conferencia del Día Mundial de las Ciudades 2025, que se celebró en el Starry Sky Hall of Grand Halls. Llevar a la fuerzael domingo 26 de octubre de 2025.

Esta conferencia fue iniciada por ONU-Hábitat, una institución bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU) que se centra en cuestiones ambientales y desarrollo urbano sostenible, en colaboración con el gobierno de la ciudad de Shanghai. Con el tema ‘Mejor ciudad, mejor vida’, al evento asistieron más de 20 representantes de países.

Sin embargo, sólo cuatro alcaldes tuvieron el honor de comparecer en el foro principal. Se trata del alcalde de Shanghai (China), el alcalde de Penang (Malasia), el alcalde de Ámsterdam (Países Bajos) y el alcalde de Kupang (Indonesia).

«Estamos junto a ellos en el escenario mundial, al que asisten 20 países, pero no todos los alcaldes tienen la oportunidad de hablar. Yo fui el orador principal, mientras que el alcalde de Penang pronunció el discurso inicial», dijo, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

En este foro mundial, Christian Widodo, que también es miembro del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI), enfatizó la importancia de construir una ciudad que no sólo sea moderna, sino también arraigada en los valores sociales, la cooperación mutua y la armonía ambiental.

«Yo digo que en Kupang construimos casas sin descuidar la dimensión ambiental. Una buena casa no es sólo una casa moderna y sofisticada, sino una que presta atención al entorno circundante y construye una comunidad fuerte», dijo.

También destacó el carácter del pueblo Kupang, conocido por tener barrios y comunidades fuertes. «Mientras que en el extranjero la gente tiende a ser individualista, en Kupang no es así. Si hay dolor, todos se unen para ayudar. Cuando alguien necesita ayuda, nos ayudamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros. Ese es un entorno habitable. Y se dice que una casa es buena cuando puede tener un impacto en quienes la rodean», dijo.

El discurso recibió una cálida bienvenida por parte de los participantes en la conferencia. De hecho, el secretario general adjunto del Gobierno Popular Municipal de Shanghai, Wang Weiren, saludó especialmente a Christian y elogió su discurso. Lo llamó «un discurso maravilloso, un discurso maravilloso».