El alcalde de Chicago desafía el plan de represión de inmigración de Trump para la ciudad







El alcalde de Chicago retrocedió el sábado contra lo que describió como el plan «fuera de control» por el Triunfo Administración para enviar oficiales federales a la tercera ciudad más grande del país, una medida que podría tener lugar en cuestión de días, informó AP.

Una orden ejecutiva firmada por el alcalde Brandon Johnson prohíbe que el Departamento de Policía de Chicago ayude a las autoridades federales con aplicación de inmigración civil o patrullas relacionadas, paradas de tráfico y puntos de control durante el aumento.

El alcalde instruyó a todos los departamentos de la ciudad para que salvaguardar los derechos constitucionales de los residentes de Chicago «en medio de la posibilidad de inminente inmigración militarizada o despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal», informó AP.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre agentes federales que presumiblemente están «tomando órdenes», Johnson respondió: «Sí, y no recibo órdenes del gobierno federal».

Johnson también prohibió a la policía de Chicago usar revestimientos faciales para ocultar sus identidades, una táctica ampliamente adoptada por los agentes federales de inmigración y cumplimiento de aduanas desde que la administración Trump asumió el cargo este año, informó AP.

El aumento federal en Chicago podría comenzar tan pronto como el 5 de septiembre y durar aproximadamente 30 días, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato sobre los planes que aún no se han hecho público.

Los funcionarios describieron la represión como parte de un esfuerzo más amplio para expandir la presencia federal de la aplicación de la ley en las principales ciudades administradas por demócrata, similar a la operación en Los Ángeles este verano.

A diferencia de la reciente operación policial federal en WashingtonDC, no se espera que el Plan de Chicago involucre a la Guardia Nacional o a los militares y se centrará únicamente en la inmigración, en lugar de una campaña más amplia de lucha contra el crimen, dijeron los funcionarios.

Chicago es el hogar de una gran población inmigrante, y tanto la ciudad como el estado de Illinois tienen algunas de las reglas más fuertes del país contra la cooperación con la aplicación federal de inmigración, lo que a menudo las pone en desacuerdo con la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.

La orden ejecutiva de Johnson se basa en la posición de larga data de la ciudad, señalando que ni funcionarios de Chicago ni Illinois fueron consultados sobre la presencia federal y exigiendo que Trump se mantenga en los planes.

Criticó bruscamente a Trump durante la conferencia de prensa, acusando al presidente de «comportarse fuera de los límites de la Constitución«Y buscando una presencia federal en ciudades azules como retribución contra rivales políticos.

«Él es imprudente y fuera de control», dijo Johnson. «Es la mayor amenaza para nuestra democracia que hemos experimentado en la historia de nuestro país».

En respuesta, el Casa blanca sostuvo que el despliegue de agentes federales tenía como objetivo «tomar medidas enérgicas contra el crimen».

«Si estos demócratas se centraron en arreglar el crimen en sus propias ciudades en lugar de hacer acrobacias publicitarias para criticar al presidente, sus comunidades serían mucho más seguras», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico el sábado.

(Con entradas AP)





