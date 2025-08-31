El alcalde de Chicago desafía el plan de represión de inmigración de Donald Trump para la ciudad







El alcalde de Chicago retrocedió el sábado contra lo que llamó el «fuera de control» Plan de la administración Trump para aumentar los oficiales federales en la tercera ciudad más grande del país, que podría tener lugar en cuestión de días. El Departamento de Policía de Chicago se le prohibirá ayudar a las autoridades federales con la aplicación de la ley de inmigración civil o cualquier patrulla relacionada, paradas de tráfico y puntos de control durante el aumento, según una orden ejecutiva firmada por el alcalde Brandon Johnson.

El alcalde ordenó a todos los departamentos de la ciudad que protegieran los derechos constitucionales de los residentes de Chicago «en medio de la posibilidad de inminente inmigración militarizada o despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal». Cuando se les preguntó durante una conferencia de prensa sobre agentes federales que presumiblemente están «tomando órdenes», Johnson respondió: «Sí, y no tomo órdenes del gobierno federal».

Johnson también bloqueó la policía de Chicago de usar revestimientos faciales para ocultar sus identidades, como la mayoría de Oficiales de Control de Inmigración y Aduanas han adoptado desde que la administración Trump se hizo cargo este año. El aumento federal en Chicago podría comenzar tan pronto como el 5 de septiembre y durar unos 30 días, según dos funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir los planes que no se habían hecho públicos.

Los funcionarios describieron la represión de la inmigración como parte de un mayor esfuerzo para expandir la presencia federal de la aplicación de la ley en las principales ciudades democráticas, como lo hizo este verano en Los Ángeles. El sábado, el presidente Donald Trump comentó sobre el crimen de Chicago y el gobernador de Illinois JB Pritzker en su sitio social de la verdad: `Seis personas fueron asesinadas, y 24 personas fueron disparadas, en Chicago el fin de semana pasado, y JB Pritzker, el gobernador débil y patético de Illinois, solo dijo que no necesita ayuda para prevenir el crimen. El esta loco !!! ¡Será mejor que lo enderezara, rápido, o estamos llegando! MAGA. Presidente DJT`

A diferencia de la reciente adquisición federal de la vigilancia en Washington, DC, el Operación de Chicago No se espera que confíe en la Guardia Nacional o el ejército y se centra exclusivamente en la inmigración en lugar de ser elegido como parte de una amplia campaña contra el crimen, dijeron los funcionarios. Chicago es el hogar de una gran población inmigrante, y tanto la ciudad como el estado de Illinois tienen algunas de las reglas más fuertes del país contra la cooperación con los esfuerzos federales de aplicación de la inmigración. Eso a menudo ha puesto en desacuerdo a la ciudad y el estado con la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.

La orden de Johnson se basa en la postura de la ciudad desde hace mucho tiempo, diciendo que ni los funcionarios de Chicago ni Illinois han buscado o han sido consultados sobre la presencia federal y exigiendo que Trump se mantenga en esos planes. Johnson tuvo duras palabras para Trump durante su conferencia de prensa, acusando al presidente de ‘comportarse fuera de los límites de la constitución’ y buscar una presencia federal en ciudades azules como retribución contra sus rivales políticos.

`Es imprudente y fuera de control ‘, dijo Johnson. «Él es la mayor amenaza para nuestra democracia que hemos experimentado en la historia de nuestro país». En respuesta, la Casa Blanca insistió en que la inundación potencial de agentes federales era «tomar medidas enérgicas contra el crimen». el presidenteSus comunidades serían mucho más seguras «, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico el sábado.

