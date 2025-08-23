El alcalde de Bogor solo aumentó el impuesto de la ONU 0.25 por ciento

Bogor, Viva -El alcalde de Bogor, Dedie A Rachim, estableció un aumento en las tasas impositivas de impuestos de construcción y edificios urbanos (PBB-P2) rurales y urbanos (PBB-P2) a 0.25 por ciento por año. Esta política se aplica a todas las capas de valor de venta de objetos fiscales (NJOP), excepto objetos con NJOP por encima de RP10 mil millones que no experimentan cambios en los aranceles.

Miembro de la Agencia de Formación de Regulación Regional (Bapemperda) de la DPRD de Bogor City, Endah Purwanti, dijo que el ajuste arancelario fue un seguimiento del mandato del Ministerio de Asuntos de Interior (Kemendagri) en enmienda a la Regulación Regional (Perda) número 11 de 2023 Ingresos Regionales y Regalización Regal (PDRD).

«El gobierno tiene espacio para aumentar los aranceles en un 0.5 por ciento. Sin embargo, el DPRD junto con el gobierno de la ciudad de Bogor acordaron establecer un aumento de solo 0.25 por ciento para no cargar a la comunidad», dijo Endah en Bogor, viernes (8/23).

Alcalde de Bogor Dedie Abdu Rachim Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

El aumento en las tarifas PBB-P2 se determinó mediante una reunión plenaria con la agenda de determinar el borrador de la regulación regional de Bogor City sobre enmiendas al reglamento regional de la ciudad de Bogor número 11 de 2023 sobre los impuestos regionales y los ligamientos regionales celebrados en el edificio DPRD de Bogor City el 15 de agosto.

ADAH agregó, los ajustes arancelarios se realizaron junto con una asistencia financiera reducida del gobierno central. Con esta nueva política, el gobierno local espera que el cumplimiento de los contribuyentes aumente y pueda mantener los ingresos originales regionales.

«Se espera que cada vez más contribuyentes sean obedientes para que se puedan cubrir los aumentos de ingresos regionales y los gastos fiscales debido a los subsidios reducidos», dijo.

Anteriormente, los aranceles PBB-P2 en Bogor City varían de 0.10 por ciento a 0.25 por ciento según la cantidad de NJOP. Pero ahora, todo el NJOP comienza de RP100 millones a RP10 mil millones se establece uniformes en 0.25 por ciento.

Además de la cuestión del impuesto, Endah también enfatizó que los servicios de ambulancia en RSUD, Puskesmas y la Oficina de Salud ahora se clasifican como servicios de salud, no de servicios públicos. Con estas reglas, el gobierno local no puede aumentar la tarifa de servicio básico.

«El gobierno de la ciudad no debe aumentar la tarifa cobrada a la comunidad porque esto está incluido en el servicio básico de salud», dijo.

También destacó la retirada planificada de los gravámenes en el área de Pajajaran Gor. Según él, se le pidió a la Agencia de Jóvenes y Deportes de Bogor City (Dispora) que compilara un estudio más completo antes de la determinación de la tarifa para no causar el rechazo de la comunidad.

Endah espera que la determinación de esta nueva regulación pueda hacer que la gestión fiscal regional sea más óptima. Además, en este momento los datos del contribuyente están conectados digitalmente para que los ingresos regionales puedan ser monitoreados todos los días.

«Se espera que el ingreso regional aumente sin tener que dar una fuerte carga adicional para la comunidad», dijo. (ENTRE)