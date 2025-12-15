El albergue del BJ Medical College todavía muestra las cicatrices del mortal accidente aéreo de Ahmedabad







Seis meses después del AI-171 accidente aéreoEl complejo de albergues del BJ Medical College en Ahmedabad se erige como un recordatorio inquietante, con sus paredes carbonizadas y árboles quemados reemplazando la alguna vez animada charla de los estudiantes con una inquietante quietud. Esparcidos por el lugar del accidente hay restos sombríos de la vida cotidiana: automóviles y motocicletas quemados, camas y muebles retorcidos, libros, ropa y pertenencias personales carbonizadas.

El edificio del albergue Atulyam-4 y el complejo de comedor contiguo están abandonados y la entrada está estrictamente prohibida. Para los residentes cerca del lugar, los recuerdos del incidente aún persisten, lo que arroja una sombra duradera sobre sus vidas, y algunos de ellos dicen que todavía tienen miedo de mirar al cielo cuando un avión pasa por encima.

El 12 de junio, el vuelo AI-171 de Air India, un Boeing 787-8 Dreamliner con destino a Londres, se estrelló momentos después de despegar del aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel, matando a 260 personas. el avion se estrelló contra el complejo de albergues BJ Medical College en Meghaninagar, convirtiendo un animado barrio estudiantil en un paisaje de ruina y dolor.

«La zona ahora está muy silenciosa, sólo unos pocos pájaros cantan aquí», dijo a PTI Sanjaybhai, un guardia de seguridad desplegado en las instalaciones por las autoridades para evitar el ingreso ilegal. Tinaben, residente de Meghaninagar, dijo que nunca imaginó que algo así pudiera suceder en Ahmedabad. «A pesar de estar cerca del aeropuerto, esta zona siempre me pareció segura», dijo. Mientras un avión rugía sobre nuestras cabezas durante la conversación, Tinaben hizo una pausa, miró nerviosamente hacia arriba y dijo: «Todavía da miedo».

