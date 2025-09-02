El alambre muerto de Gus Van Sant se abrazó en Venecia con ovación de 11 minutos

Colman Domingo tenía los ojos brumosos como Gus Van SantLa nueva película, el thriller de rehenes «Dead Man’s Wire», electrificó a Venecia con una ovación de 11 minutos el martes. Domingo, quien presenta en la película de los años 70 como un DJ de radio suave que se convierte en un componente clave en una negociación de rehenes, también llevó a la multitud en cantos de «¡Gus! ¡Gus! Gus!» Mientras Van Sant miraba con orgullo.

El thriller de rehenes está protagonizado por Bill Skarsgård como un aspirante a emprendedor de pueblo pequeño convertido en héroe popular. Como se reveló en el Conferencia de prensa de la película Más temprano el martes, Skarsgård no pudo llegar al estreno porque está en producción en una nueva película.

Dirigida por Van Sant y escrita por Austin Kolodney, «Dead Man’s Wire» representa la situación de rehenes de 1977 realizada por Tony Kiritsis (Skarsgård), quien secuestró a su hipoteca de bancos y luego exigió $ 5 millones, sin cargos o enjuiciamiento, y una disculpa personal por mal. Dacre Montgomery, Colman Domingo, Myha’la, Cary Elwes, John Robinson y Al Pacino completan el elenco de la película, que se está proyectando fuera de la competencia.

Van Sant, un pilar de American Independent Film, es mejor conocido por «My Own Private Idaho», el drama histórico liderado por Sean Penn «Milk» y «Good Will Hunting», que lanzó las carreras de los entonces 20 años Ben Affleck y Matt Damon.

Para esas contribuciones al cine y otros, el cineasta de 73 años, antes de la proyección «Dead Man’s Wire», también fue honrado con el premio Campari Passion por el cine en el estreno. Festival de Cine de Venecia El jefe Alberto Barbera describió a Van Sant como un «cineasta único» con una perspectiva profundamente independiente [and] Capacidad notable para conectarse con el público «.

«Su cine se mueve libremente entre el sistema de Hollywood y los circuitos de Cinéma d’Ssai», dijo Barbera en un comunicado antes del festival, «comprometerse con las reglas de la industria sin ser limitados por ellos y permanecer fiel a una visión personal audaz y en constante evolución».