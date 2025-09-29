





El Bengalurú Police City Crime Branch (CCB) Narcóticos Wing detuvo a tres ciudadanos extranjeros el 25 de septiembre, quienes ingresaron a India en 2024 sin la documentación adecuada y se han quedado allí desde entonces, dijo la policía.

La policía agregó que el 25 de septiembre de 2025, los oficiales del ala de narcóticos de CCB recibieron información creíble de un informante que tres ciudadanos extranjeros residían ilegalmente en un apartamento dentro de los límites de la estación de policía de Devanahalli.

Según esta información, se registró un caso en la estación de policía de CCB. Más tarde, el equipo se apresuró a la ubicación mencionada por el informante, realizó una redada y aseguró a tres ciudadanos extranjeros.

Al interrogar, el acusado reveló que en el año 2024, sin pasaportes y visas, habían entrado ilegalmente en la India en barco desde Jaffna, Sri Lanka a Rameshwaram, Tamil naduY más tarde, con la ayuda de otro ciudadano extranjero, se habían quedado en un apartamento en los límites de Devanahalli PS.

Los casos se han registrado en su contra en virtud de la Ley de Extranjeros en la Estación de Policía de CCB. Se está realizando una investigación adicional para determinar la razón de su estadía ilegal en Bengaluru.

Anteriormente, un equipo de celdas de operaciones, el distrito de South West, detuvo a dos migrantes ilegales de Bangladesh que habían estado viviendo en India sin documentos de visa válidos durante los últimos dos años, dijo la policía el lunes.

Según los funcionarios, el proceso de deportación se ha iniciado con la ayuda de la Oficina de Registro Regional de Extranjeros (FRRO), Delhi después de completar todas las formalidades codal.

Policía Identificó a los detenidos como Md. Abdulaziz Mian (46), residente de Sakhipur, distrito de Tangail en Bangladesh y MD. Rafiqul Islam (29), residente de Kaliganj, distrito de Gazipur en Bangladesh.

«Durante el ejercicio, se recibió una información secreta sobre un migrante ilegal de Bangladesh que buscaba alojamiento en el área de Mahipalpur. Actuando de inmediato, el equipo llegó al lugar, identificó a dos sospechosos con la ayuda del Informador, y realizó una intensidad exhaustiva. Sobre la exigencia de los documentos válidos y de viajes, ambos no lograron cualquiera de los que no lograron cualquiera, y admitió que habían ingresado a la India, pero a la presentación de las visas válidas, las personas, las personas no lograron cualquiera de sus válidas. una declaración.

Después de la verificación y la investigación, se estableció su identidad y los procedimientos de deportación se iniciaron a través de FRRO, Nueva DelhiDijeron las autoridades.

La policía agregó que la operación refleja el enfoque de tolerancia cero de la policía del Distrito South West hacia la inmigración ilegal.

