El ala cerrada novata de los Colts convierte el equipo de la semana de PFF

El Colts de Indianapolis ‘ ala cerrada novata, Tyler Bota. hizo su debut profesional en la victoria de la apertura de la temporada 2025 contra el Miami Dolphins.

Warren tuvo un juego de 7 recepciones y sus 76 yardas de recepción en el juego fueron la segunda más en el juego, solo detrás de su compañero de equipo Michael Pittman Jr’s 80 yardas.

«Es impresionante», entrenador en jefe de los Colts Shane Steichen dijo Cuando se le preguntó sobre el debut de Warren. «Solo la fisicalidad, es un jugador de bolsillo de la vieja escuela es lo que es».

«Puedes hacer mucho con él, obviamente. Ustedes vieron cuando lo alineamos en Fullback … así que [going to] Sigue siendo creativo con él «.

La actuación de Warren en la Semana 1 lo consiguió en Pro Football Focus’s equipo novato de la semanasiendo el novato mejor graduado con un 90.4 Grado general. PFF le dio al ala cerrada del novato una calificación de bloqueo de pases 78.3 PFF y 88.6 PFF Bloqueo de ejecución.

El ala cerrada no solo lo llevó al equipo novato de la semana de PFF, sino que también lo llevó a la publicación equipo de la semana.

Personal técnico en el debut de Tyler Warren

Pro Football Focus también nombró a la ex Penn State Nittany Lion como el primer novato de la semana en la temporada 2025-26.

«Podrías presentar un argumento fuerte para que al menos tres jugadores ganen este reconocimiento, pero Warren recibe el visto bueno. La 14ª selección general en el draft de la NFL de 2025 lideró a los Colts en los objetivos, y su carrera de 3.17 yardas por ruta ocupa el segundo lugar entre los alas cerradas esta semana, solo siguiendo, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, siguiendo [Las Vegas Raiders] Brock Bowers«, Escribió Gordon McGuinness para PFF.

Los Indianapolis Colts tuvieron tres receptores abiertos que pasaron los 800 yardas de recepción la temporada pasada.

Tyler Warren pudo encontrar más objetivos que dos de los tres jugadores en el primer partido de la temporada de los Colts contra los Dolphins.

El coordinador ofensivo de Indy dijo que el equipo encontrará una manera de continuar entrenando a Warren después de tener un buen debut para el equipo.

«Lo entrenaremos en todo tipo de cosas», coordinador ofensivo Jim Bob Cooter dijo. «Atrapó algunas pelotas e hizo algunas jugadas agradables. Hizo algunas cosas buenas en el juego de bloqueo, pero siempre hay muchos en los que podemos entrenar a todos nuestros muchachos … Buen comienzo para un joven ala cerrada que entró en la liga y ponemos la pelota en sus manos».

Warren en Daniel Jones atacándolo

Para que Tyler Warren tenga un buen debut en la temporada regular, mariscal de campo Daniel Jones Tuve que apuntar al ala cerrada novata.

Jones atacó al novato 9 veces en el juego, con la captura más larga de Warren para 21 yardas.

Un periodista le preguntó a Warren si era el objetivo del QB poner la pelota en sus manos, con Warren diciendo que era más el flujo del juego.

Warren y Jones formarán química a medida que continúe la temporada. Warren puede esperar más producción a medida que gana la confianza de Jones en situaciones difíciles.