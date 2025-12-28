El agua limpia es una necesidad primaria

Padang Pariaman, VIVA –Subjefe de policía Comisionado General Dedi Prasetyo realizó una visita de trabajo a la ubicación de viviendas temporales (huntara) para víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra en Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, distrito 2×11 de Kayu Tanam, Regencia de Padang Pariaman, Sumatra occidental.

Durante la visita, el subjefe de policía inspeccionó directamente el funcionamiento de la cocina pública gestionada por Bhayangkari. Esta cocina pública ofrece habitualmente alimentos listos para comer, incluidos menús rendang, a los residentes que todavía se refugian en refugios temporales como parte de la satisfacción de las necesidades básicas posteriores al desastre.

Además de la cocina pública, también se ha desplegado el vehículo cocina de campaña de la Policía Nacional (Randurlap), que está listo para atender las necesidades de consumo de las comunidades afectadas.

El subjefe de policía, el comisario general Dedi Prasetyo, visita la cocina pública para las víctimas de desastres en Sumatra Occidental

«Las cocinas públicas de Bhayangkari y Randurlap son una forma concreta de preocupación de la Policía Nacional y de la familia extendida de Bhayangkari para garantizar que las necesidades alimentarias de la comunidad sigan satisfechas durante el período de recuperación», dijo Dedi.

Además de inspeccionar la cocina pública y Randurlap, Dedi también vio de primera mano el estado de las instalaciones de refugio temporal e interactuó con los residentes afectados por el desastre. En esta ocasión, Dedi lo hizo oficial. pozos construido para satisfacer las necesidades agua limpia para los residentes del refugio y la comunidad circundante.

Al decir «Bismillahirrahmanirrahim», Dedi presionó el botón para señalar el inicio del uso del pozo perforado.

«Inauguración del pozo perforado para el refugio en Asam Pulau, Kayu Tanam, ojalá sea una bendición y si Dios quiere, será beneficioso para toda la comunidad», dijo Dedi

Enfatizó que proporcionar agua potable es una necesidad básica y una prioridad para la Policía Nacional en el apoyo a la recuperación post desastre, especialmente para las personas que viven en refugios temporales.

«El agua potable es una necesidad primordial. Por ello, la Policía Nacional, junto con el Gobierno regional y todas las partes relacionadas, siguen esforzándose para garantizar que las personas en albergues temporales tengan un acceso adecuado y sostenible a agua potable», explicó.

Esta actividad es parte de una serie de esfuerzos de la Policía Nacional para apoyar la recuperación posterior al desastre en Padang Pariaman Regency, que anteriormente también recibió asistencia logística, servicios de salud y desarrollo de infraestructura de emergencia.

La comunidad local acogió con agrado la presencia del subjefe de policía, el funcionamiento de la cocina pública y de Randurlap, así como la inauguración del pozo perforado. Esperan que el apoyo brindado pueda aliviar la carga de los residentes y acelerar el proceso de recuperación de la vida cotidiana después del desastre.