El agua de lluvia en Yakarta contiene microplásticos, ¿de dónde viene?





Jacarta – Recientemente, el público se ha sorprendido por la investigación publicada por National Innovation (BRIN) pregunta agua de lluvia en Yakarta. La investigación realizada desde 2022 muestra que hay microplásticos en cada muestra de agua de lluvia en la ciudad capital.

Tras estos hallazgos, el experto en salud ambiental e investigador de Salud Global, dr. Dicky Budiman reveló que este fenómeno ocurre no sólo en Indonesia sino también en varios otros países del mundo. Mencionó varios países como las zonas montañosas de Estados Unidos, incluso los lugares más pequeños de Europa como los Alpes.

«Por lo tanto, el fenómeno del agua de lluvia que contiene microplásticos también ocurre en muchos otros países del mundo. Varios estudios internacionales lo han demostrado, incluso en otros países asiáticos como Japón, China, Corea, la concentración de microplásticos en el aire y la lluvia es alta en áreas urbanas e industriales densas, así como en Australia. El fenómeno ahora es llamado por los científicos como parte del ciclo del plástico o ciclo global del plástico (Ciclo plástico global), donde ahora circula el plástico. como el carbono y el agua «Por lo tanto, ser parte permanente de este sistema es bastante triste y preocupante», dijo cuando fue contactado por VIVA.co.id, el lunes 20 de octubre de 2025.

Respecto a la presencia de microplásticos en el agua de lluvia, Dicky dijo que el contenido de microplásticos podría provenir de la abrasión como neumáticos de vehículos y caminos pavimentados. Lo que es aún más sorprendente es que estos microplásticos también se encuentran en el proceso de lavado de ropa sintética.

«Los microplásticos en el aire provienen de la abrasión, por ejemplo de los neumáticos de los vehículos y de las carreteras pavimentadas, así como del polvo sintético de la ropa procedente del proceso de lavado y secado, así como del proceso de combustión incompleta de los residuos plásticos, así como de la degradación del plástico en el océano y la tierra, que luego es transportado por el viento y el vapor de agua. Estas micropartículas son hidroscópicas, por lo que se adhieren fácilmente al vapor de agua, por lo que son transportadas a la atmósfera y vuelven a caer con la lluvia. Esto es lo que los investigadores llaman lluvia plástica o lluvia plástica atmósfera», afirmó.

Entonces, ¿qué medidas de mitigación puede tomar el gobierno? El propio Dicky dio varios ejemplos de mitigación llevada a cabo en varios países para superar este problema. Uno y lo principal es controlar la exposición a los microplásticos.

«¿Cómo se ha llevado a cabo la mitigación en otros países, especialmente en los países desarrollados? Han adoptado políticas multinivel para controlar la exposición a los microplásticos, incluida la mitigación en la fuente o en la fuente. En Europa, han prohibido los microplásticos en detergentes y materiales de limpieza. En Japón y Corea, por ejemplo, han exigido a las industrias textil y automotriz que reduzcan las emisiones de microfibras, y en Europa, como Francia, es obligatorio para que cada lavadora nueva tenga un filtro de microplástico», afirmó.









