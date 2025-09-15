El AGO es sin rodeos sobre el hijo de Jusuf Hamka llamado sobre la supuesta corrupción del camino de peaje de Cawang-Plauit

Esto estaba en el jefe del Centro de Información Legal Oficina del Fiscal GeneralAnang Supriatna. Fitria fue llamado el viernes 14 de septiembre de 2025, con estado clarificación.

«Correcto, se le pidió información a la persona en cuestión. Fue aclarado», dijo Anang, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna

Anang agregó, esta fue la primera vez que Fitria fue interrogada por el investigador del Fiscal General de Delitos Especiales (Jampidsus). Sin embargo, no quería revelar el número de partes que habían sido examinadas o detalladas.

«Solo esta vez», dijo simplemente.

Previamente informó, la oficina del fiscal general abrió su voz sobre la noticia de las acusaciones corrupción En la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang -Pluit, propiedad de Pt Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). El camino de peaje pertenece a Jusuf Hamka.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que este caso todavía estaba en la etapa de investigación. Es decir, no ha habido determinación de sospechosos o pasos de investigación.

«Todavía investigando si no me equivoco, todavía me profundizan. Todavía cerrado, si la investigación aún está cerrada», dijo Anang después de la conferencia de prensa de la Fuerza de Tarea de PKH, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Como información, la oficina del Fiscal General está investigando la supuesta corrupción de la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang-Pluit por PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) TBK. Esta investigación está relacionada con la gestión de la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok -timur -Tanjung -los tres puentes Tres/Pluit cuyas concesiones terminaron el 31 de marzo de 2025, pero se les ha dado una extensión en junio de 2020 sin una subasta. La orden de investigación se emitió el 11 de julio de 2025.