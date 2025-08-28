El AGO es razonable para ganar la opinión pública principal porque se atreve a investigar la corrupción involucra a la élite gobernante

Yakarta, Viva – Director de Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti evalúa Oficina del Fiscal General (ATRÁS) Lograr naturalmente las opiniones públicas como instituciones de aplicación de la ley.

Leer también: ¡El presidente del Partido Laborista dijo Iqbal: Ministerio de corrupción del almacén!



Porque, el AGO se atreve a investigar el caso corrupción con pérdida estatal Great involucrando a la élite gobernante.

Ray confirmó que esto respondió a los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Policilías, que colocó a la oficina del Fiscal General como la institución legal más confiable.

Leer también: KPK verifica a Maktour Fuad Hasan Boss con respecto al caso de corrupción de la cuota de Hajj



Hasta el 70 por ciento de los encuestados dijeron que creían en el Tribunal Constitucional (68 por ciento) y el Tribunal (66 por ciento), la Comisión de Eradicación de la Corrupción (64 por ciento) y la Policía (61 por ciento).

«Por lo tanto, es natural que la opinión principal todavía esté en manos de AGO», dijo Ray Rangkuti en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Prueba del material de la Ley de Corrupción, 24 figuras transmiten la visión de ‘amicus curiae’



Sin embargo, dijo Ray Rangkuti, la abolición de Tom Lembong es suficiente para perturbarlos. Para que el AGO sea como detenerse también.

«El caso Tom Lembong es solo una excepción, porque todos saben que este caso está en la era del presidente Jokowi.

Se espera que el caso de abolición de Tom Lembong no afecte el espíritu de la oficina del Fiscal General para combatir la corrupción. Es precisamente el AGO debe demostrar además que la aplicación de la ley que hacen solo ayuda al presidente a combatir la corrupción.

«La oficina del Fiscal General debería continuar con grandes casos de corrupción», dijo Ray.

Con respecto a los pasos de la oficina del Fiscal General que persiguió una pérdida del Estado de Estado, Ray vio que el movimiento del Fiscal General era muy apropiado.

Según Ray, los corruptores en Indonesia no tienen miedo en la prisión, porque en prisión pueden hacer muchas cosas libremente si el público no los descubre. En realidad tienen miedo de que su riqueza esté empobrecida y sus derechos políticos se revocen.

«La amenaza de la prisión no asusta. Solo mira a Setya Novanto, que solo está a medias, que continúa siendo libre. Y después de ser liberado puede obtener sus derechos políticos nuevamente. Idrus Marham, ahora de regreso al partido», dijo.

Las cosas que deben hacerse, dijo Ray, deben empobrecer los corruptores para que pueda dificultarles regresar a la política. Por lo tanto, robar y perseguir activos de corrupción como lo hicieron el AGO era muy importante.

Pero este paso debe estar respaldado por un sistema sólido y una base legal. Con el así, la oficina del fiscal y otros agentes de la ley no dudan en perseguir y privar a la riqueza de los corruptores. «La ley agarra los activos y si hay una ley de prueba invertida ayudará enormemente a erradicar la corrupción», concluyó Ray Rangkuti.