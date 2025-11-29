El agente secreto Helmer dice que Hollywood debe trazar una línea con el streaming

Kleber Mendonça Filho, cuya última película “El agente secreto” representa a Brasil en la carrera internacional de largometrajes de los Oscar, hizo sonar la alarma sobre el impacto disruptivo de la “cultura del streaming” en la asistencia al cine, especialmente en países como Estados Unidos, donde las ventanas de las salas son más cortas.

Mientras hablaba en el Festival de Cine de Marrakechdonde participó de una conversación en el escenario, el célebre cineasta brasileño dijo: “Estamos pasando por una crisis en cuanto a ir al cine, pero creo que con la cultura del streaming y también con la pandemia, las reglas cambiaron”.

«Siempre había estado muy claro que para ver una película, la verías en el cine (…). Bueno, esto ya no está tan claro. Creo que esto está alejando a mucha gente de la experiencia de ir al cine», afirmó, antes de añadir que «la industria, particularmente en Hollywood, realmente tiene que trazar una línea si quiere mantener vivo el cine».

Mendonça Filho, que asistirá a los Gotham Awards, donde su película está nominada, continuó explicando que Hollywood debería establecer como norma «estrenar películas en streaming sólo después de tres o cuatro meses». El franco director señaló que la cultura cinematográfica y la taquilla de Brasil se han mantenido saludables, en parte gracias a las ventanas de cine más largas.

«Ahora que ‘El agente secreto’ está en los cines de Brasil, dejamos muy claro que esta película estará en los cines sólo durante meses, y sólo después se podrá ver en streaming en algún momento. Si envías ese mensaje, si lo dejas claro, la gente vendrá, y esto es lo que está sucediendo en Brasil ahora».

También admitió que no le gustaría hacer una película sabiendo que solo estará disponible en streaming, pero que no tendría ningún problema en lanzarla en una plataforma después de su presentación en cines. «La gente dice nunca digas nunca, pero no tengo ganas de hacer una película sólo para una transmisión», dijo. “No creo que me concentraría en lo que tengo que hacer si supiera que el resultado final se proyectaría por primera vez en una plataforma de streaming”. Bromeó diciendo que escuchó a algunas personas decir que vieron su película de 2012 “Neighboring Sounds” en 17 partes en el transcurso de dos semanas. «Está bien verla en 17 partes. Pero en algún momento sé que esa película tuvo su mejor vida en los cines», bromeó.

Vendida en todo el mundo por MK2 Films, “El agente secreto” se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes, donde ganó dos premios, mejor director y mejor actor para Wagner Moura, además del premio FIPRESCI.

“El agente secreto” es un thriller con carga política en el que Moura interpreta a Marcelo, un experto en tecnología que huye durante la temporada de Carnaval a finales de los años 1970, durante los últimos años de la dictadura militar de Brasil.

Al abordar la actualidad de “El agente secreto”, Mendonça Filho dijo que se dio cuenta de la resonancia contemporánea mientras lo desarrollaba, ya que establecería paralelismos con el ex presidente populista de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ahora cumple una sentencia de 27 años por conspiración criminal.

“Estaba escribiendo sobre 1977, pero en algún momento comencé a darme cuenta de que Bolsonaro aportó mucha de la lógica de hace 50 años a su gobierno”, dijo Mendonça Filho. «Realmente sentí como si él y su gente estuvieran tratando de recuperar los buenos tiempos del régimen militar, casi como una fiesta de Halloween».

Dijo que la película también ha tocado una fibra sensible en España, porque España vivió «el régimen de Franco», así como en «Estados Unidos, donde ha habido reacciones muy fuertes», señaló.

Neónque lo recogió durante el Festival de Cine de Cannes, lo inauguró en Nueva York el 26 de noviembre y luego lo lanzará en Los Ángeles el 5 de diciembre, seguido de un lanzamiento nacional.

La 22ª edición del Festival de Cine de Marrakech comenzó el viernes por la noche con el estreno marroquí de “Dead Man’s Wire”. Bong Joon-ho preside un poderoso jurado compuesto por Celine Song, Anya Taylor-Joy, Jenna Ortega, Julia Ducournau, Karim Aïnouz, Hakim Belabbes y Payman Maadi.