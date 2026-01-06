El agente libre Rachaad White publica un mensaje críptico sobre los comandantes

Una de las mejores cosas de la Generación Z es su capacidad para comunicarse mucho con tan poco esfuerzo.

Mientras que las generaciones mayores usaban palabras, incluso oraciones completas, los menores de 30 años no necesitan todo eso.

Necesitan un emoji. Y ese emoji puede decirnos todo.

Bucaneros de la Bahía de Tampa corriendo de regreso Rachaad Blanco (26 años) respondió a una serie de publicaciones en X sobre su posible futuro como agente libre y contó mucho con menos de una frase y solo un emoji.

Tras la eliminación de los Buccaneers de la postemporada tras el Halcones de Atlanta derrotó al Santos de Nueva Orleans En la semana 18, White escribió «Uno fuera… gracias por siempre por los últimos 4 años» en sus historias de Instagram junto con una foto de él mismo sentado en el vestuario de los Buccaneers con el uniforme completo.

White, selección de tercera ronda de 2022, acaba de terminar su cuarta temporada con los Buccaneers. Cuál es la primera pista a la que podría estar entrevistando.

«Parece que Rachaad White, que es agente libre, estará buscando un nuevo hogar en función de su puesto». Rick Stroud, reportero de la NFL del Tampa Bay Times escribió en su cuenta oficial de X.

En una publicación de White on X que cita una publicación de Wam de Polymarket Sports con una foto de White y Comandantes de Washington El mariscal de campo Jayden Daniels jugando juntos en la universidad, todo el texto de la publicación de White era un emoji de «pensamiento».

Significa, para todos los efectos, que White podría estar interesado en unirse a los Commanders en la agencia libre, una medida que podría darle a su ofensiva un impulso muy necesario.

Calcular el valor de White como agente libre

White tuvo más de 1,500 yardas de ofensiva total en 2023 y más de 1,000 yardas de ofensiva total en 2024, cuando comenzó a dividir el tiempo con el corredor. Bucky Irving.

Si bien todos en los Buccaneers vieron cómo sus estadísticas se veían afectadas este año gracias a una alineación irregular en la ofensiva, White seguía siendo uno de los jugadores más confiables. Lo que ha demostrado en los últimos 4 años (y especialmente en los últimos 2 años jugando con Irving) es que su verdadero valor para un equipo sería como jugador. 1-2 golpes con un corredor de élite.

Después de jugar el contrato de novato de 4 años y $5.22 millones que firmó recién salido de Arizona State en 2022, Spotrac proyecta que White estará en línea para un Contrato de agente libre por dos años y 14,7 millones de dólaresque podría ser un poco alto.

Los Commanders probablemente podrían conseguir a White con un contrato de 2 años por un valor de entre 8 y 10 millones de dólares.

Los comandantes realmente arruinaron a los RB en 2025

Los Comandantes intercambiaron inexplicablemente a su mejor corredor, Brian Robinson Jr.hacia 49ers de San Francisco durante la pretemporada.

corredor veterano austin gracias Se rompió el tendón de Aquiles a principios de temporada. Jugador de ataque Jayden Daniels estableció un récord terrestre para novatos de la NFL con 891 yardas en 2024, pero se perdió 10 juegos debido a lesiones en 2025.

Eso puso toda la carga terrestre casi por completo sobre los hombros del novato. Jacory Croskey-Merrittquien respondió valientemente con 805 yardas terrestres y 8 touchdowns mientras promediaba 4.6 yardas por acarreo, pero no estaba listo para ser un corredor destacado.

Robinson podría haber ayudado a detener la marea en una temporada desperdiciada. Los Commanders terminaron 5-12 un año después de terminar 12-5 y llegar al Juego de Campeonato de la NFC por primera vez desde 1991.

White jugó con Daniels durante 2 temporadas en ASU en 2020 y 2021 y podría terminar siendo una de las mejores combinaciones de corredores de la NFL junto con Croskey-Merritt, sin mencionar lo que un Daniels saludable podría aportar.