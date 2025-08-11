El agente libre de Broncos, Trent Sherfield, llamado ‘Top Shelf’ WR

Cuando el Broncos de Denver Receptor abierto del agente libre firmado Trent Sherfield a un contrato de agente libre de 2 años y $ 6 millones en marzo, estaban casi seguros de que estaban recibiendo un jugador de equipos especiales de primer nivel quien podría proporcionar profundidad en un grupo de posición débil.

A través del campamento de entrenamiento y el primer juego de pretemporada, los Broncos parecen haber firmado un monstruo completamente diferente.

Sherfield ha estado haciendo constantemente que su caso sea la opción WR2 o WR3 para los Broncos, subrayado por liderar a su equipo con 3 recepciones para 73 yardas y un touchdown en una victoria de pretemporada de 30-9 sobre el San Francisco 49ers el 9 de agosto.

El siguiente mejor receptor abierto para los Broncos fue el novato Pat Bryant con 2 atrapadas para 21 yardas.

«Fue el receptor abierto de 29 años Trent Sherfield Sr., quien fue la nueva cara con el mayor impacto el sábado por la noche». Jeff Legwold de ESPN escribió el 10 de agosto. «Sherfield, quien firmó un contrato de dos años en la agencia libre, tuvo 73 yardas en sus tres recepciones, incluido un toque de la punta de primer nivel para una captura de touchdown de 36 yardas en el segundo cuarto. En un grupo de receptores llenos de gente, Sherfield ha mostrado consistentemente en el campamento de entrenamiento que puede ofrecer mucho más a los equipos especiales de calidad».

Molear la carrera de la NFL a través del trabajo duro

Hacer una lista de la NFL fue una batalla cuesta arriba para Sherfield, de 6 pies y 203 libras, quien no fue reclutado de Vanderbilt en 2018 y ahora está en su sexto equipo en 8 temporadas.

Sherfield irrumpió en la NFL con el Cardenales de Arizona y pasé sus primeras 3 temporadas allí antes de jugar una temporada cada uno con el San Francisco 49ers, Miami Dolphins, Bills de búfalo y vikingos.

Mientras que Sherfield solo ha jugado más de la mitad de las instantáneas ofensivas de su equipo una vez, con los Dolphins en 2022, pero ha jugado cerca de la mitad o más de los equipos especiales de su equipo Snaps 5 temporadas y tuvo 8 tacleadas de equipos especiales en 2024.

Sherfield tenía una carrera alta 30 recepciones para 417 yardas y 2 touchdowns con los delfines en 2022.

Aterrizar con los Broncos representa un día de pago masivo para Sherfield, que casi hará tanto en 2 años con los Broncos como se ganó En sus primeras 7 temporadas de la NFL combinado ($ 8.8 millones).

Sherfield ‘roba el programa’ en el debut de la pretemporada

Luca Evans del Denver Post Sherfield había proyectado en la lista de 53 hombres de los Broncos antes del campamento de entrenamiento y lo destacó por «robar el espectáculo» en la victoria sobre los 49ers.

«Lanza algunas pilas al Fondo Sherfield 500, lo antes posible», escribió Evans el 9 de agosto. «Después de obtener el agente de agente libre con un acuerdo de dos años esta primavera, Sherfield ha pasado la totalidad de un campo de entrenamiento que muestra que no debería ser visto como un especialista. Cree que el veterano de siete años nunca ha atrapado más de 30 bolas en cualquier temporada, pero Sherfield parece una parte clave de la rotación de Denver en el receptor abierto como bloqueador de carreras.

Sherfield está actualmente listada como la copia de seguridad del receptor abierto de segundo año Devaughn Vele en la tabla de profundidad.