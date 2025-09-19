El agente de Jonathan Kuminga revela la verdad en las negociaciones de los guerreros

As el Guerreros de Golden State están en busca de su quinto título desde 2015, ha habido un jugador ocupando titulares para la franquicia este verano. Pero mientras Jonathan Kuminga y su interrupción de contrato ha sido la historia principal de la temporada baja, Kuminga’s El agente acaba de dar un importante Actualización que podría hacer que firme un trato pronto.

Hablando en el podcast Collective Hoop, Kuminga’s El agente, Aaron Turner, ofreció una idea de cómo el jugador de ala se ha sentido a través de todas las negociaciones. También dijo que Kuminga querría tomar la opción de jugador, pero también se conformaría con la oferta de calificación.

«Taquí está mucha ventaja» Dijo Turner. «Quiere elegir a dónde quiere ir. Entonces el Qo es real seguro. «

Golden State hizo otras ofertas a Kuminga a principios de verano, pero ninguno de los dos pudo llegar a la misma página con respecto al valor y la duración anuales. Los Warriors recientemente ofrecieron los contratos de 22 años por valor de $ 20- $30 millones por año, Pero aún tiene que firmar un trato.

Kuminga’s Agente de la situación

Turner’s comentario oferta a masivo actualizar a que ha sido uno de los historias principales en la NBA durante el verano. Turner, por primera vez públicamente, presentó lo que quiere su jugador y lo que El es dispuesto a tomar.

«IF [the Warriors] quiero ganar ahora, si quieres un chico eso es Feliz y tratado de manera justa, que es una gran parte de este equipo, creemos, avanzando, le das la opción de jugador,» Turner dijo. «Pierdes un poco de ese valor comercial [giving that up]. Pero si es sobre el aquí y ahora, le das que. «

Kuminga y su representación esperan que Golden State le ofrezca la opción de jugador. Shams Charania y Anthony Slater de ESPN informaron el equipo ofrecido él cada una de las siguientes ofertas: tres años $54 millones, tres años $75 millones con una opción de equipo, y de dos años $45 millones, la última de las cuales Kuminga no tener interés en.

Se unió a la NBA hoy en la última agencia libre restringida de Jonathan Kuminga con los Warriors y su impacto en lo actual y el futuro para Golden State: pic.twitter.com/5czl7hlqtc – Shams Charania (@shamscharania) 15 de septiembre de 2025

Pero si bien un acuerdo como uno de los contratos mencionados anteriormente pondría a Kuminga en el salario anual que esperaba ganar, Turner también dijo que estaría dispuesto a tomar la oferta de calificación de $ 7.9 millones para prepararse para la agencia libre en 2026.

«IF JK quiere tomarlo, tiene alza, ¿verdad?» Dijo Turner. «Tenemos Hablé de eso. Estás no se intercambia. Estás Voy a tener una agencia libre sin restricciones (el próximo verano)… Lo hará Sea seis equipos con espacio en el límite para el ala superior de bajo 35 del mercado. Entonces hay Mucho alza. «

Kuminga tomando la oferta de calificación quería ser un grande entrar un momento salario la próxima temporada. Lo establecería como un agente libre sin restricciones el próximo verano, con el potencial de ganar un problema aún más grande entonces.

Guerreros No El único equipo con interés

Junto con explicar dónde Kuminga’s Los pensamientos están en el tipo de trato que quiere, Turner también dijo Golden State no es La única franquicia dispuesta a mantener al jugador a largo plazo. Como confirmó y tiene estado reportado previamenteel Reyes de sacramento tener compartido Interés en el anotador del ala, así como otros títulos de los títulos de la liga.

«Ya sabes, sacramento, El es Pasé un tiempo con ellos» Turner agregado. «Hay también han sido otros equipos, tal vez plantando semillas para [2026 or 2027]. Pero son dicho, ‘Oye, queremos que seas tú. Nosotros no quiero que cambiar cualquier cosa. Queremos darte una gran oportunidad para jugar.«

Estado dorado, con Stephen Curry, Jimmy Butlery Draymond GreenPuede que no sea el mejor lugar para que Kuminga diera otro salto en los últimos años. Con el Veteranos que esperan ganar un títuloel jugador joven Puede que no se le ofrezca el mismo nivel de responsabilidades ofensivas como en otra franquicia.

«I no pensar es sobre no querer estar en los guerreros,» Dijo Turner. «Pero, estos otros lugares le ofrecen oportunidades para comenzar juegos, terminar juegos, conocer su papel. ‘Nosotros no quiero que cambies cualquier cosa. Continuar desarrollando y extendiendo sus alas.«

Según los informes, Butler y Green se acercaron a Kuminga en esperanzas de ayudar a él encontrar un acuerdo con los guerreros, pero Nada ha cambiado todavía. Kuminga quiere que el acuerdo le traiga el día de pago más grande, incluso si eso significa posponerlo hasta el próximo verano.

Tal como están las cosas ahora Aceptar la oferta de calificación sigue siendo la solución más lógica para ambos lados. Pero si bien podría tanque su valor comercial, estado dorado no Se muestra interés en el ‘Jalen Brunson tipo trato‘ Por más de $ 30 millones al año, Turner dijo que Kuminga quiere.