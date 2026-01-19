El agente BRILink Waisun se convierte en un apoyo para los residentes de la montañosa Papúa y brinda un acceso más cercano a los servicios financieros

Papúa, EN VIVO – En medio de acceso limitado servicio bancario En el distrito de Dekai, Yahukimo Regency, Montañas Papua, el agente Waisun de BRILink es un apoyo para la comunidad circundante. Gestionado por Alfrida Pasongli desde 2019, este agente atiende las necesidades de transacciones financieras del pueblo papú, la mayoría de los cuales trabajan como agricultores y comerciantes.

La decisión de Alfrida de iniciar su propio negocio BRILink Agen surge de su sensibilidad para ver las necesidades de las personas que la rodean. Según él, la ubicación, alejada de las oficinas bancarias, abre oportunidades para ofrecer servicios financieros más cerca de los residentes, así como para aumentar los ingresos familiares.

«Inicialmente elegimos el negocio de agentes BRILink porque queríamos aumentar nuestros ingresos. Además, vimos que esta área estaba en el centro de la actividad del mercado, pero la ubicación estaba bastante lejos de la oficina del banco», dijo Alfrida, citado el lunes 19 de enero de 2026.

Aunque se ha desarrollado, Alfrida dijo que el viaje del Agente BRILink que ella maneja no siempre transcurre sin problemas. Varias limitaciones siguen siendo un desafío diario, que van desde la estabilidad de la red hasta condiciones regionales que no siempre son propicias y requieren una vigilancia adicional. Aun así, Alfrida todavía maneja su agente BRILink con precisión y paciencia.

Independientemente de sus antecedentes, Alfrida continúa atendiendo a residentes que provienen de diversas áreas del distrito de Dekai. Para Alfrida, la función del Agente BRILink no es solo realizar transacciones, sino también brindar una sensación de seguridad y certeza de servicio a la comunidad. Especialmente para los padres, este agente les permite continuar realizando transacciones financieras aunque la oficina bancaria no esté operativa, incluido el envío de fondos a niños que están estudiando fuera del área.

«Alabado sea Dios, hemos tenido muchos impactos positivos, tanto para las familias como para la comunidad. Las madres de las aldeas pueden hacer transacciones en nuestro quiosco cuando el banco está cerrado, con la esperanza de enviar un poco de buena fortuna a sus hijos que van a la escuela fuera del área. Esto es motivación y entusiasmo para nosotros para que podamos crear empleos para que la comunidad local siempre trabaje y también pueda ser útil para varios lugares de culto y escuelas», dijo.

El compromiso de Alfrida de mantener el acceso a servicios financieros en áreas con diversas limitaciones la ha llevado a convertirse en uno de los Agentes Juragan. A través de este rol, Alfrida ahora tiene 4 salida Los agentes de BRILink experimentan diversos beneficios y soporte de BRIdesde asistencia a funcionarios bancarios, servicios servicio de recogidade manera que las facilidades de depósito quedan limitadas en días festivos y festivos. Este apoyo fortalece el papel de BRILink Waisun Agent en el mantenimiento del buen funcionamiento de los servicios financieros para la comunidad local.