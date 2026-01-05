El agente BRILink en Banyuasin facilita las transacciones comunitarias y amplía el acceso financiero a áreas remotas

Banyuasin, VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk continúa ampliando el acceso al servicio finanzas a través de BRIEnlace Agentes en varias regiones, incluidas áreas remotas. Uno de los agentes que presta servicios activamente en las zonas rurales es Shafa Shop, gestionado por Tashadi di Aldea Telang Karya, distrito de Muara Telang, regencia de Banyuasin, Sumatra del Sur.

Tashadi comenzó como agente de BRILink en 2019. Su decisión de unirse fue motivada por las necesidades de la comunidad de la aldea que anteriormente tenía que cruzar el río Musi para llegar a la unidad BRI más cercana. Las largas distancias y los altos costos de transporte son obstáculos para los residentes. Con la existencia del Agente BRILink, transacción Ahora las operaciones bancarias se pueden realizar de forma más fácil, rápida y eficiente.

La presencia del agente BRILink en Pelangkarya Village también ha fomentado cambios significativos en los patrones de transacciones comunitarias. El acceso a los servicios bancarios es ahora más cercano y práctico para los residentes de las aldeas.

«La respuesta del público es muy positiva, porque con el Agente BRILink, las transacciones financieras no tienen que viajar muy lejos, por lo que se pueden minimizar los costos de cruce. Aparte de eso, no hay colas y el servicio sigue disponible durante los días festivos, lo que hace que los residentes se sientan más cómodos y útiles con la presencia de este Agente BRILink», dijo Tashadi.

En su vida diaria, Tashadi también abre el servicio BRILink Agent desde la mañana hasta la noche. Todos los días, el agente opera de 07.00 a 22.00 WIB para atender diversas necesidades de transacciones financieras de la comunidad, desde pagos de electricidad, compra de tokens, envío de dinero hasta pago de cuotas.

No sólo eso, Tashadi también suele actuar como enlace entre los residentes y el BRI Mantri en la unidad de trabajo más cercana cuando es necesario acceder a financiación.

Como agente que interactúa directamente con la comunidad todos los días, Tashadi también ve que los servicios bancarios son de fácil acceso y tienen un impacto directo en las necesidades familiares.

«Una de las cosas que más siento es poder ayudar a otras personas, especialmente sirviendo a los residentes de Pelangkarya Village y sus alrededores. Muchos residentes necesitan enviar dinero a familias que están estudiando fuera de la ciudad. Ahora no necesitan ir muy lejos, simplemente vengan a nuestra casa. El servicio está más cerca y se puede acceder a él en cualquier momento», dijo.