El agente 13 en ‘Get Smart’ fue 97

David Ketchumun actor de voz y comediante conocido por los roles en series que incluyen «Ser inteligente«Y» Camp Runamuck «, murió el 10 de agosto. Tenía 97 años.

Una estrella invitada familiar en las comedias de situación en la década de 1960, los papeles de Ketchum incluyeron apariciones en «I’m Dickens, él es Fenster», «The Mary Tyler Moore Show», «Camp Runamuck» y una parte en el especial de televisión «A Knight in Shining Armor».

Nacido en Quincy, Illinois, Ketchum comenzó su carrera como actriz interpretando a un consejero, Spiffy, en «Camp Runamuck». Luego se convirtió en un miembro regular del elenco en «I’m Dickens, él es Fenster», interpretando el papel de Mel Warshaw.

Uno de sus roles más notables fue como agente 13 en «Get Smart». Su personaje contribuyó a una broma recurrente que se esconde en lugares inusuales como casilleros de aeropuerto, máquinas expendedoras y buzones. Ketchum repitió su papel como Agente 13 en la película «Get Smart Again» y un episodio del renacimiento de 1995 de «Get Smart» en Fox.

También apareció en varios especiales de televisión, incluido «Call Holme», ​​»¿Dónde está el fuego?» y «piernas» durante la década de 1970. Durante estos años, el actor se aventuró en producciones cinematográficas con uno de sus primeros créditos en el drama «Bless the Beasts & Children». También expresó a Arturo en la película animada Nanny and the Professor and the Phantom of the Circus ”.

En 1979, cambió su enfoque de la televisión a las películas con papeles en «Love At First Bite», la película de deportes de Barbra Streisand «The Main Event» y «The North Avenue Irregulars».

Sus otros créditos cinematográficos incluyen «Young Doctors in Love» y «The Other Sister» y un álbum de comedia, «Longing Tongue of Dave Ketchum».

Además de actuar, también escribió guiones para «The Andy Griffith Show», «Peticoat Junction», «Mash», «El hombre de seis millones de dólares» y más.

A Ketchum le sobreviven su esposa de casi siete décadas, sus dos hijas, tres nietos y un bisnieto.