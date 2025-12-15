El aeropuerto de Soetta proyecta que se atenderán 194 mil pasajeros en el pico de las vacaciones de Navidad de 2025

Jacarta – Aeropuerto Soekarno-Hatta Internacional (soetta) se prevé que preste servicio a 194.269 pasajero que viajan durante las vacaciones pico Natal es decir, el 21 de diciembre de 2025.

Así lo transmitió la sucursal del Aeropuerto Internacional Soetta de PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), Tangerang, Banten,

«Se estima que el pico de las vacaciones de Navidad se producirá el domingo 21 de diciembre de 2025, atendiendo a 1.146 vuelo (vuelos), así como 194.269 pasajeros», dijo el director general del aeropuerto de Soetta, Heru Karyadi, en Tangerang, Banten, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Dijo que el movimiento de pasajeros aéreos de este año aumentó un 1,6 por ciento en comparación con las vacaciones de Navidad del año anterior. Mientras tanto, se prevé que el pico de las vacaciones de Año Nuevo se produzca el domingo (28/12/2025) con 1.141 movimientos de vuelos.

Esta cifra ha aumentado un 5,9 por ciento en comparación con los vuelos del año anterior. «Se prevé que los servicios de pasajeros alcancen 181.886 movimientos de pasajeros o un aumento significativo del 14,1 por ciento», dijo.

Heru agregó que como un esfuerzo por preparar el aeropuerto de Soetta para atender el aumento de pasajeros durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, su partido y las partes interesadas relacionadas han hecho varios esfuerzos para maximizar los servicios.

Estas incluyen el aumento de la seguridad, incluido el despliegue de 11.573 efectivos conjuntos formados por TNI/Polri, Avsec y otras agencias relacionadas para mantener la seguridad y el orden en la zona del aeropuerto.

Además, el aeropuerto de Soetta está optimizando las instalaciones y servicios para pasajeros, incluido el aumento de la capacidad de los mostradores de facturación, los sistemas de manipulación de equipaje y otras instalaciones públicas. Luego, la preparación de las instalaciones en la zona de operaciones, como las áreas de estacionamiento de aeronaves/puesto de estacionamiento, aviobridge y pista de aterrizaje que se monitorea y mejora continuamente para mantener la fluidez del movimiento de las aeronaves.

«El personal que estamos alertando actualmente ha aumentado un 4,6 por ciento o un aumento de alrededor de 160 personas por turno. Es decir, un total de 11.573 personas», dijo. (Hormiga)