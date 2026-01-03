El aeropuerto de Sindhudurg obtiene la aprobación de operaciones en todo clima las 24 horas del día, los 7 días de la semana por parte de la DGCA







Aeropuerto de Sindhudurg en Maharastra ha recibido la aprobación de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para operar las 24 horas del día en todas las condiciones climáticas, dijeron funcionarios el sábado.

El desarrollo marca un hito importante para la conectividad de la aviación en la región de Konkan del estado, dijeron los funcionarios.

El aeropuerto, operado por IRB Infrastructure Developers Ltd, ha sido certificado para operaciones de Reglas de vuelo por instrumentos (IFR), lo que permite que los aviones despeguen y aterricen incluso con poca visibilidad y condiciones climáticas adversas.

Sistemas de navegación avanzados para la seguridad

Como parte de la aprobación, se han publicado los procedimientos de Rendimiento de Navegación Requerido (RNP) basados ​​en satélites, junto con la disponibilidad de una ayuda de navegación de respaldo. Estos sistemas brindan a los pilotos una guía precisa de aproximación por instrumentos y una alternativa confiable no satelital, lo que garantiza aterrizajes más seguros y confiables durante todo el año.

La actualización permite que todos los tipos de aeronaves operen de manera más confiable, mejorando la seguridad general y la eficiencia operativa en el aeropuerto.

El tráfico de pasajeros muestra un fuerte crecimiento

El aeropuerto de Sindhudurg ha registrado recientemente un importante crecimiento de pasajeros.

En diciembre, el aeropuerto atendió por primera vez cerca de 11.000 movimientos de pasajeros. Con una afluencia cada vez mayor, ahora se espera que el aeropuerto se encuentre entre los 75 principales aeropuertos de la India en términos de tráfico mensual de pasajeros.

Para respaldar este crecimiento, se ha duplicado la capacidad de estacionamiento de aeronaves y se ha aumentado el número de puestos de estacionamiento de tres a seis.

Impulso al turismo y al desarrollo regional

Hablando sobre el desarrollo, el Capitán Jai S Sadana, Asesor Jefe y Jefe del Aeropuerto IRB Sindhudurg, dijo que la aprobación mejoraría en gran medida la confiabilidad del aeropuerto y fomentaría la confianza de las aerolíneas. Añadió que la mejora respaldaría el crecimiento sostenido del tráfico y contribuiría al desarrollo económico y turístico en toda la región de Konkan.

También dijo que el Bombay-Se espera que la ruta Sindhudurg bajo el esquema de conectividad regional estatal comience en los próximos meses, mejorando aún más la comodidad de viaje para residentes y visitantes.





Fuente