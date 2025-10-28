El aeropuerto de Pune lanza el horario de invierno 2025 con nuevas rutas a Bangkok y Dubai







La Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI) en Pune Aeropuerto ha anunciado el inicio del Horario de Invierno 2025, efectivo a partir del 26 de octubre, lo que marca una importante expansión en la conectividad aérea tanto nacional como internacional.

Según el nuevo cronograma, Pune estará conectado con dos destinos internacionales: Bangkok y Dubai. Air India Express operará vuelos diarios a Bangkok, mientras que IndiGo volará los miércoles, viernes y domingos. Los vuelos a Dubai estarán disponibles diariamente a través de SpiceJet e IndiGo, fortaleciendo aún más el alcance global de Pune para los viajeros de negocios y de placer.

En el ámbito nacional, el aeropuerto de Pune conectará ahora con 34 destinos en todo el país, reforzando su posición como centro de aviación clave en el oeste de la India. Los destinos incluyen Amritsar, Ahmedabad, Bhubaneshwar, Vadodara, Bhopal, Bangalore, Kolkata, Coimbatore, Kochi, Dehradun, Delhi, Guwahati, Goa (Dabolim), Mopa, Hubbali, Rajkot, Hyderabad, Indore, Chandigarh, Ranchi, Jaipur, Jodhpur, Jalgaon, Kishangarh, Lucknow, Chennai, Nagpur, Nanded, Patna, Raipur, Sindhudurg, Surat, Thiruvananthapuram y Varanasi.

Está previsto que las aerolíneas operen 208 vuelos en el aeropuerto de Pune durante el calendario de invierno de 2025, con la posibilidad de nuevos aumentos dependiendo de la disponibilidad de aviones, la viabilidad de la ruta y la demanda operativa.

Según funcionarios de la AAI, el calendario ampliado refleja la creciente importancia de Pune como centro de aviación regional e internacional. El aeropuerto continúa enfocándose en mejorar la comodidad de los pasajeros, mejorar la infraestructura y promover el crecimiento sostenible de la aviación en línea con los objetivos más amplios de AAI.

Las operaciones de carga registran un fuerte aumento festivo

El aeropuerto de Pune ha informado de un fuerte aumento en el movimiento de carga aérea antes de la temporada festiva de Diwali, destacando el creciente papel de la ciudad como centro logístico en el oeste. India.

Durante septiembre de 2025, el aeropuerto manejó 4.792,5 toneladas métricas (TM) de carga, un aumento del 33 por ciento en comparación con las 3.612,2 TM manejadas en septiembre de 2024. Para octubre de 2025 (hasta el 26 de octubre), los volúmenes de carga alcanzaron 4.040 TM, casi igualando el total de 4.309,7 TM registrado durante todo octubre de 2024, lo que refleja un 12 por ciento. crecimiento interanual.

El crecimiento fue impulsado por un mayor movimiento en sectores clave: componentes de automóviles (30 por ciento), productos perecederos (25 por ciento), envíos de comercio electrónico (20 por ciento), correo postal y de mensajería (3 por ciento) y otros bienes (23 por ciento).

“El crecimiento constante en el manejo de carga refleja Pune«El surgimiento de ‘como un centro logístico clave en el oeste de la India», dijo un funcionario de AAI. «Nuestro enfoque sigue siendo garantizar operaciones de carga fluidas, una facilitación eficiente y una entrega más rápida, especialmente durante la temporada festiva».

Los funcionarios atribuyeron el aumento en el movimiento de carga a una mejor infraestructura, una mejor coordinación entre aerolíneas, transportistas y agencias reguladoras, junto con la creciente demanda industrial y de comercio electrónico en la región de Pune.





