El aeropuerto de Lombok atiende a 72.000 pasajeros con 730 movimientos de aeronaves durante el evento Mandalika MotoGP 2025

Jacarta – Número de pasajeros en Aeropuerto Internacional lombokNusa Tenggara Occidental (NTB) durante el período del evento MotoGP Indonesia 2025, en el Circuito Pertamina mandalaka Llegó a 72 mil.

Aidhil Philip Julian, director general de la sucursal del aeropuerto de PT Angkasa Pura Indonesia Lombok, Aidhil Philip Julian, la actividad máxima se produjo en H+1 (lunes 6 de octubre de 2025) con 93 movimientos de aeronaves y 9.509 pasajeros que partieron o llegaron a través del aeropuerto de Lombok.

«Durante 9 días de servicio o el período D-6 a D+2 (29 de septiembre-7 de octubre de 2025), el aeropuerto de Lombok registró un total de 730 movimientos de aviones, 72.313 pasajeros y 607 toneladas de carga», dijo Central Lombok, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Explicó que durante el período Mandalika MotoGP 2025 también se registraron 44 vuelos adicionales (vuelo charter extra dan). Estos vuelos son operados por varias aerolíneas para adaptarse al aumento de pasajeros.

«Esta cifra refleja la alta movilidad de turistas, equipos y funcionarios de MotoGP después de la carrera en el Circuito Internacional Pertamina Mandalika», dijo.



BRI apoya el Mandalika MotoGP 2025

Dijo además que el aumento de las actividades operativas durante el evento de MotoGP se desarrolló sin problemas y bajo control. «El aeropuerto de Lombok volverá a ser la principal puerta de entrada para el movimiento de espectadores, equipos y pilotos de MotoGP en 2025», afirmó también.

«Todos los vuelos regulares, carta y los extras y las operaciones logísticas se pueden atender bien gracias a la sinergia de todas las partes involucradas», afirmó.

Además, según él, mientras evento tuvo lugar, el área de la terminal de pasajeros del aeropuerto de Lombok apareció animada como un reflejo de la cultura de la nación. evento a escala internacional a través de adornos de MotoGP que combinan armoniosamente con decoraciones con matices culturales NTB.

Estos elementos enriquecen la experiencia de los usuarios del servicio al tiempo que introducen la rica cultura de NTB a los turistas nacionales y extranjeros.

«Queremos presentar una experiencia de viaje memorable combinando el aura de las carreras de MotoGP y la cultura única de NTB. MotoGP es un impulso para nosotros para mostrar la hospitalidad y la riqueza de la cultura local al mundo», dijo Aidhil.

Con el apoyo de una sólida infraestructura, servicios y coordinación entre agencias, el aeropuerto de Lombok ha demostrado una vez más su capacidad para hacer que los eventos deportivos de talla mundial sean un éxito y fortalecer su papel como puerta de entrada. turismo deportivo Indonesia. (Hormiga)