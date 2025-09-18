El aeropuerto de Jewar de UP se inaugurará el 30 de octubre







El Aeropuerto Internacional de Noida, también conocido como el aeropuerto de Jewar, está programado para la inauguración el 3 de octubre de 2025, marcando un hito importante para aviación en la Región de la Capital Nacional (NCR).

El ministro de Aviación Civil de la Unión, Rammohan Naidu, confirmó la línea de tiempo, declarando: «El aeropuerto internacional de Jewar se inaugurará el 30 de octubre de 2025 y dentro de los 45 días a partir de esa fecha, esperamos que comiencen las operaciones».

En su primera fase, el aeropuerto tendrá una sola pista y una terminal, con la capacidad de manejar 12 millones de pasajeros anualmente. Con el tiempo, se espera que el aeropuerto se expanda en cuatro fases, y eventualmente acomoda hasta 70 millones de pasajeros por año.

«Estamos tratando de aumentar la inauguración para que podamos ver que suceda muy pronto. En este momento, la fecha que hemos decidido es el 30 de octubre, cuando tendremos la inauguración y, dentro de los 45 días, podemos ver que las operaciones también comienzan», dijo el ministro a los periodistas durante un evento en el aeropuerto de Hindon en el vecino Ghaziabad el miércoles, informó el PTI.

Ubicado a 75 km de Delhi, el aeropuerto de Jewar se convertirá en el segundo aeropuerto internacional en el NCR, después de que el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, mejorando significativamente la conectividad aérea para el oeste de Uttar Pradesh y la flexión de la congestión en Delhi.

Se espera que las operaciones de vuelo iniciales conecten al menos 10 ciudades indias importantes, incluidas MumbaiBangalore, Hyderabad y Kolkata.

El aeropuerto también se convertirá en un importante centro de carga y logística, mejorando la eficiencia comercial. Está equipado con un sistema de aterrizaje de instrumentos CAT-III B, que permite aterrizajes seguros incluso en condiciones de baja visibilidad.

La conectividad ha sido un foco central del proyecto. El aeropuerto estará vinculado por seis carreteras principales, así como una rápida línea de ferrocarril-metro y servicios de taxi POD, proporcionando un acceso perfecto para los viajeros.

Desarrollado a través de una asociación público-privada (PPP) entre el gobierno de Uttar Pradesh y el aeropuerto de Zurich International AG, se espera que el aeropuerto genere alrededor de un lakh de empleos directos e indirectos.

Es probable que el aeropuerto de Jewar también estimule el desarrollo inmobiliario y el crecimiento de la infraestructura en la región circundante.

Una vez operativo, desempeñará un papel clave en la aviación regional, al tiempo que alivia la presión sobre el aeropuerto internacional indira Gandhi existente en Delhi.

(con insumos de IANS)





