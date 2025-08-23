El aeropuerto de Husein Bandung prepara cinco nuevas rutas, conectadas con Surabaya y Palembang

Bandung, Viva – Aeropuerto de Husein Sastranegara, Bandung abrirá cinco nuevas rutas de vuelo con tipos de aviones de hélice. Las rutas incluyen Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lampung y Palembang. En la actualidad, el aeropuerto todavía está esperando una decisión del gobierno central de darse cuenta del vuelo intrajavanés.

El gerente general (GM) de Angkasa Pura Husein Sastranegara, Indra Crisna Seputra, dijo que una de las aerolíneas había presentado permiso para abrir una nueva ruta.



El aeropuerto de Husein prepara cinco nuevas rutas, conectadas con Surabaya y Palembang Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«(Las aerolíneas) están solicitando cinco nuevas rutas Semarang, Yogya, Surabaya, Lampung y Palembang, hemos recibido el permiso de ruta que está esperando el gobierno central relacionado con la apertura de vuelos intrajavaneses», dijo Indra Crisna, sábado (23/23/2025).

Indra explicó, la solicitud de abrir la nueva ruta surgió debido al alto interés de los pasajeros en el pasado.

«¿Por qué hay un aerolíneas con la hélice que presenta la apertura de la aerolínea porque hay un historial de pasajeros allí está lleno», dijo.

El apoyo para la reapertura de la ruta de vuelo también provino del alcalde de Bandung, ** m Farhan **. Según él, las rutas de vuelo adicionales son muy importantes para aumentar las visitas a los turistas a la ciudad de Kembang.

«Realmente esperamos que el gobierno central vuelva a abrir los horarios regulares de Flight desde y que Husein Sastranegara Airport», dijo Farhan.

Agregó que el gobierno de la ciudad de Bandung había coordinado con varios ministerios e instituciones relacionadas para que la apertura de vuelo pudiera realizarse de inmediato.

«Con suerte, dijo, solo esperando una sola carta. Pero, de hecho, el proceso a veces es largo», dijo.

Se espera que la apertura de una nueva ruta en el aeropuerto de Husein sea un impulso para la recuperación del sector turístico de Bandung. La razón es que, después de la reubicación de Pandemi y Flight al aeropuerto de Kertajati, el flujo turístico a Bandung experimentó una tendencia de declive.

Indra enfatizó que su partido estaba listo para apoyar los pasos del gobierno central y las aerolíneas para revivir las actividades de vuelo en Husein Sastranegara.

«Con el apoyo de todas las partes, somos optimistas de que este nuevo vuelo de ruta pronto se puede realizar y tiene un impacto positivo en la economía regional», dijo. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)