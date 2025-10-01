El aeropuerto de Delhi lanza tarjetas de llegada electrónica para viajeros extranjeros a partir del 1 de octubre







La instalación de tarjetas electrónicas estará disponible para viajeros extranjeros en el Delhi Aeropuerto desde el 1 de octubre, un sistema que permitirá a los pasajeros internacionales completar su información de llegada en línea que reemplaza las tarjetas en papel manuales.

El operador del aeropuerto de Delhi, Dial, en un comunicado, el martes dijo el martes que la instalación aliviará el proceso de llegada para los viajeros, mejorará la eficiencia, reducir las colas y apoyar los objetivos de sostenibilidad del aeropuerto reduciendo el uso de papel. La instalación se lanzará bajo los auspicios de la Oficina de Inmigración. Según el comunicado, hay instalaciones similares en los aeropuertos de Tailandia, Indonesia, Singapur, Corea del Sur y Malasia.

«El nuevo sistema permite a los pasajeros internacionales completar su información de llegada en línea a través de una plataforma digital perfecta, eliminando la necesidad de tarjetas manuales basadas en papel en el aeropuerto», dijo el Aeropuerto Internacional de Delhi (dial). Los viajeros pueden completar el formulario hasta tres días antes de su llegada. En junio de 2024, se lanzó el primer «Programa de Viajes de Inmigration Trusted Trusted de la India (FTI-TTP) en el aeropuerto de Delhi para los nacionales indios y los titulares de tarjetas OCI (ciudadano extranjero de la India).

