El ‘adorable’ de Lilja Ingolfsdottir gana grande

Lilja Ingolfsdottir‘s «Adorable«Ganó grande el sábado por la noche en el Premios AmandaLos premios nacionales de películas de Noruega, finalmente recogiendo cuatro aplausos, incluida la mejor película noruega.

La película, que se estrenó en Karlovy Vary, ha sido elogiada en festivales internacionales por su representación observante de una relación que se vuelve agria.

«Hay miles de historias de amor tradicionales sobre parejas», dijo Ingolfsdottir. «Tenemos altas tasas de divorcio, pero antes de que una persona se vaya, algo debe haber sucedido. ¿Qué es eso? Tenemos mucho difícil tratar de conectarnos», Ella le dijo Variedad.

Helga Guren, elenco como María, que se sorprende al descubrir que su esposo quiere un divorcio, recibió el premio al mejor actor en un papel principal. Fue la primera victoria de Guren en Amanda.

«Solo quería tener un personaje femenino de múltiples capas que sea un ser humano como todos nosotros. Se está empoderando a sí misma mirando su disfuncionalidad y es lo suficientemente valiente como para reconocer sus patrones. No necesita superpoderes», agregó Ingolfsdottir, abriéndose sobre el carácter complejo de Guren. También escribió el guión galardonado.

Halfdan Ullmann Tøndel’s «Armand» También fue reconocido, con Ellen Dorrit Petersen recogiendo su segundo trofeo después de «Blind», mientras que Mats Lid Støten tomó el diseño de sonido y su mejor cinematografía DP Pål Ulvik Rokseth. La película, protagonizada por Renate Reinsve a la cabeza, ya ganó Caméra D’Or de Cannes para la mejor primera película.

Lea Myren ganó la actuación de debut por su turno en Sundance Revelation «La fea hermanastra«Por Emilie Blichfeldt, descrita por VariedadPeter DeBuge como un «Cenicienta escandinava de miedo«Completa con» narices rotas, dedos cortados y otros detalles sangrientos acorde con los hermanos Grimm «.

El honorario Amanda de este año fue galardonado con el director Hans Petter Moland, conocido por sus colaboraciones con Stellan Skarsgård, incluyendo «un hombre algo gentil», «en orden de desaparición», que luego rehació como «búsqueda fría», o «Out Redeing Horses».

Golden Blapper de 2025 fue al dúo compositor Geir Bøhren y Bent Åserud; «The Brutalist» de Brady Corbet fue nombrada mejor película de idiomas extranjeros.

‘Brazo‘

Películas de IFC

Puede encontrar la lista completa de premios aquí:

Mejor película

«Loveable» (directora Lilja Ingolfsdottir, productor Thomas Robsahm)

Mejor director

Lilja Ingolfsdottir para «adorable»

Mejor actor en un papel principal

Helga Guren por «adorable»

Mejor actor en un papel secundario

Ellen Dorrit Petersen para «Armand»

Mejor actuación de debut

Lea Myren para «The Ugly Stepaster»

Mejor documental

«Stoltenberg: Facing War» (director Tommy Gulliksen, productores Anne Marte Blindheim y Danielle Turkov Wilson)

La mejor película para niños

«The Polar Bear Prince» (director Mikkel Brenne Sandemose, productora Cornelia Boysen)

Mejor cortometraje

«Como perdonamos» (director Hedda Mjøen, productores Oda Kruse y Stian Skjelstad)

La mejor película en idioma extranjero

«The Brutalist» (EE. UU., Director Brady Corbet, distribuidor UIP Noruega)

Mejor guión

Lilja Ingolfsdottir para «adorable»

Mejor cinematografía

Pål Ulvik Rokseth para «Armand»

Mejor edición

Jens Christian Footstad para «Dreams (Sex, Love)»

El mejor diseño de sonido

Mats tapa el golpe de «Armand»

La mejor puntuación original

Thomas Dybdahl por «Todo debe irse»

Mejor diseño de vestuario

Karen Fabritius Gram e Ingjerd Meland por «Quisling – The Final Days»

Mejor diseño de maquillaje

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg para «The Ugly Stepaster»

Mejor diseño/escena de producción

Kate van der Merwe para «Safe House»

Mejores efectos visuales

Alf Martin Løvvold para «No. 24»

La gente de la gente:

«No. 24» (Director John Andreas Andersen, Productores Espen Horn, Kristian Strand Sinkerud, Terje Strømstad y John M. Jacobsen)

La amanda honoraria

Hans Petter Moland

El badajo dorado

Geir Bøhren, Bent Åserud