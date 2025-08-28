El administrador de Trump nuevamente apela a la Corte Suprema sobre su fondos de ayuda exterior congelada







Presidente Donald Trump La administración apeló nuevamente a la Corte Suprema el miércoles en su intento de mantener a miles de millones de dólares en fondos de ayuda extranjera congelada. El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia que busca una intervención rápida para detener las decisiones del tribunal inferior que han mantenido el dinero fluido, incluso para los programas de salud global y VIH y SIDA.

Los jueces rechazaron la administración Trump sobre el tema a principios de este año, pero el tribunal se dividió 5-4. Desde entonces, los jueces han puesto del lado de la administración en varios casos de alto perfil. La administración republicana dice que el financiamiento en cuestión incluye alrededor de USD 12 mil millones que deberían gastarse antes del 30 de septiembre si las órdenes del tribunal inferior permanecen vigentes. Una orden de marzo de un juez que exige que el fondos continúe interfiere erróneamente con las negociaciones entre el presidente y Congreso Sobre los cortes, argumentaron.

Trump ha retratado la ayuda extranjera como un gasto derrochador que no se alinea con sus objetivos de política exterior. Un panel dividido de tres jueces de la corte de apelaciones en Washington Permitió que la administración suspendiera los fondos a principios de este mes, pero el tribunal completo se negó a dejar que el congelamiento se ajuste de inmediato.

Organizaciones sin fines de lucro Eso demandó al gobierno ha dicho que el fondos congelamiento rompe la ley federal y ha cerrado los fondos incluso para los programas más urgentes que salvan vidas en el extranjero. La abogada Lauren Batemen dijo que han pasado más de cinco meses desde que la orden original y el tribunal deberían «ver a través de la artimaña» que el gobierno se vería perjudicado por tener que cumplir con ella.

