El acusado estaba orgulloso de rechazar el nombre de Budi Arie en el caso de Judol Kominfo

Yakarta, Viva – Demandado de caso de lavado de dinero (TPPU) Book en línea sitios de juegos de azar en el Ministerio de Comunicación Digital (anteriormente Kominfo), Adriana Angela Brigita, parecía llena de emoción al leer una nota de defensa (pleidoi) en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

En sesiónAdriana admitió que no se arrepintió a pesar de que tenía que sentarse en una silla de prisión, porque eligió permanecer en el camino de la verdad. Incluso dijo que estaba orgulloso porque había rechazado una invitación para arrastrar el nombre del ex ministro de comunicación e información, Budi Arie Setiadi, al vórtice del caso que también atrapó a su esposo, Zulkarnaen Apriliantony.

«Sobre arrastrar el nombre de Budi Arie, quien si mi esposo y yo no lo hicimos, me encarcelarían. Pero no lo siento», dijo.

Adriana reveló que él y su esposo habían sido presionados para mencionar el nombre de Budi Arie en el juicio. Sin embargo, ambos eligieron permanecer en silencio y no llevaron la opinión pública en la dirección equivocada.

Para tener en cuenta, un juicio de seguimiento por presunta corrupción en la protección de los sitios de juego en línea (Judol) dentro del Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente) nuevamente celebrado en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el miércoles 23 de julio de 2025.

En esta sesión, el fiscal (fiscal) retiró demandas sobre Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, quien se dijo que era el coordinador del grupo del caso. Tony fue demandado por 9 años de prisión por ser considerado no cooperativo durante el proceso de juicio. El fiscal consideró que el acusado a menudo complicó y dificultaba la prueba.

«Las acciones del acusado son contrarias a los programas gubernamentales en un esfuerzo por erradicar el juego en línea. El daño a la acción es nacional, y la persona en cuestión también ha disfrutado de los resultados», dijo el fiscal ante el panel de jueces.