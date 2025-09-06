El Michigan Wolverines Llegué a Bryce Underwood después de una intensa negociación nula ayudó a cazar al ex quarterback de cinco estrellas lejos de los LSU Tigers. Underwood consiguió un trato histórico nulo para un estudiante de primer año que aún no había jugado un chasquido de fútbol universitario.

Proyectos ON3 El valor nulo de Underwood en $ 3 millones (proyección anual), y se cree que el mariscal de campo de Michigan consiguió un acuerdo lucrativo de varios años para firmar con Michigan. Underwood se encuentra en el número 2 en Pete Nakos de ON3 Rankings para mariscales de campo de fútbol universitario mejor pagados para 2025, justo detrás de Duke Blue Devils, el llamador de la señal Darian Mensah.

Vale la pena señalar que el trato nulo de Arch Manning con los Texas Longhorns no se ha hecho público, y la estrella no fue incluida en el ranking.

«El recluta número 1 de ON3 en el ciclo de 2025 cambió de LSU a Michigan el otoño pasado y ahora está en tendencia de comenzar (desde entonces se ha nombrado el inicio) para los Wolverines en 2025 como un verdadero estudiante de primer año», Nakos se detalla en un 21 de agosto de 2025, titulado, «Tracking College Football más altos mariscales de retroceso».

«Underwood consiguió uno de los paquetes nulos más lucrativos hasta la fecha para un recluta y está listo para ganar $ 3 millones esta temporada como parte de un acuerdo de cuatro años, según fuentes».

Esto es lo que necesita saber sobre el acuerdo nulo de Underwood.

Se proyecta que el acuerdo nulo de Bryce Underwood estará entre $ 10 y $ 12 millones

El atlético Austin Meek Underwood informado podría ganar más de $ 10 millones durante su mandato de Michigan, pero este número podría estar más cerca de $ 12 millones si las proyecciones de ON3 son precisas. Esto depende de que Underwood se quede en Michigan durante cuatro años.



Cofundador multimillonario de Oracle Larry Ellison se rumorea haber estado involucrado en el acuerdo considerable de Underwood.

«La narrativa pública era que un grupo de donantes ricos arrojaron un Hail Mary de último minuto a Land Underwood», escribió Meek en una historia del 3 de septiembre titulada, «Cómo el QB Bryce Underwood de 18 años ya ha revolucionado el fútbol de Michigan». “Según la fuente de Michigan Nil, eso fue ‘nada en absoluto lo que sucedió’.

«Debajo de los titulares había un esfuerzo largo y paciente para llevar al jugador número 1 en la clase de 2025 a Michigan, impulsado por la creencia de que, en el fondo, realmente quería ser un Wolverine».

¿Cómo se alejó Michigan Poach Bryce Underwood de LSU?

Los fanáticos que siguen el reclutamiento de fútbol universitario pueden recordar que Underwood inicialmente comprometido con LSU. Michigan estaba jugando a Coy Behind Champions Circle, AA Collective con el ex fullback de Michigan Jared Wangler como cofundador.

«Solo teníamos que mantenerlo increíblemente tranquilo porque no queríamos que LSU supiera que teníamos una oportunidad», dijo a Meek una fuente de Michigan Nil.

Underwood ha intentado enfatizar que su decisión de voltear de LSU a Michigan tuvo que ver con más que dinero.

«Honestamente, ambos son excelentes programas, tienen mucho amor por los dos, honestamente», señaló Underwood durante una entrevista del 12 de marzo, en «The Rich Eisen Show», Según los deportes de Yahoo.

«Entonces, siendo yo un fanático de Michigan, por supuesto, esa fue uno de los grandes factores, las cosas más grandes que me di cuenta, por supuesto, jugaban para los Wolverines de Motor City y cosas así».

El dinero nulo de Bryce Underwood incluye ofertas con ritmos de Dre & Celsius

Las ofertas nulas de Underwood ya están aumentando durante sus primeros meses en Michigan. El mariscal de campo de Wolverines Ofertas nulos Incluya Celsius, Beats de Dre y Hollister. En cuanto al dinero nulo de Underwood, está vinculado a más de un solo refuerzo como Ellison.



«La verdadera historia es más complicada que un donante que escribe un gran cheque a Underwood», escribió Meek. «Champions Circle recauda dinero que utiliza para negociar contratos con jugadores por sus derechos nulos. Los jugadores acuerdan realizar entregables, como firmas de autógrafos, eventos de donantes y publicaciones en las redes sociales.

«El colectivo, que paga por el uso de los derechos nulos del jugador, puede lograr acuerdos con otras compañías que desean usar esos derechos, lo que es una forma de recuperar la inversión inicial».