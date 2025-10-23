El acuerdo nacional KUR Mass y Bank BJB fortalecen el apoyo a las mipymes y la vivienda

Jacarta – Banco bjb muestra nuevamente su coherencia en el apoyo a programas gubernamentales para fortalecer el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) al tiempo que se amplía el acceso público al sector de la vivienda. Esto se logra gracias a la participación activa del banco BJB en la actividad «Contrato masivo». DÓNDE Lanzamiento de crédito del programa de vivienda y creación de empleo para 800.000 deudores”, que se llevará a cabo simultáneamente en toda Indonesia el 21 de octubre de 2025.

Esta actividad a escala nacional iniciada por el Ministerio de MIPYMES de la República de Indonesia es una parte importante de los esfuerzos para acelerar la recuperación. economía nacional a través del apoyo al sector productivo. Al colaborar con los gobiernos provinciales de toda Indonesia, este evento está diseñado para aumentar la conciencia pública sobre los beneficios de los programas de crédito gubernamentales, especialmente el Crédito Empresarial Popular (KUR) y el Crédito del Programa de Vivienda (KPP), para ayudar a las MIPYMES a crecer y crear empleos.

El Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, el Ministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Maman Abdurrahman, el Ministro para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Muchtarudin, y el Gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, también estuvieron presentes en persona en el evento principal que se celebró en la ciudad de Surabaya, Java Oriental, mientras se seguía de cerca la implementación. en línea por otras 38 provincias a través de un sistema de teleconferencia. En esta actividad se llevan a cabo contratos de crédito simbólicos con representantes de los actores de las MIPYMES de diversos esquemas KUR, tanto de manera individual desconectado ni en líneamarcando un movimiento nacional simultáneo para fortalecer las bases de la economía popular.

Como uno de los principales bancos de desarrollo regional, se confía en el banco BJB como anfitrión actividades para las zonas de la provincia de Java Occidental y de la provincia de Banten. Esta colaboración fortalece la sinergia conjunta para ampliar el alcance de los servicios financieros inclusivos, tanto a través de esquemas convencionales como de la sharia, para las mipymes y el público en general.

Las actividades en la provincia de Java Occidental se llevaron a cabo en el edificio DIBALEKA 2, área del gobierno de la ciudad de Depok, y participaron el director principal del banco bjb Yusuf Saadudin, el director de corporaciones y mipymes del banco bjb Mulyana, el director de operaciones y tecnología de la información del banco bjb Ayi Subarna, el director principal del banco bjb syariah Arief Setyahadi, el director comercial del banco bjb Syariah Ita Gameita, junto con los jefes regionales de la región de la provincia de Java Occidental.

Página siguiente Las actividades en la provincia de Banten se llevaron a cabo en la ciudad de Serang, en el edificio del Salón del Gobernador de Banten, y también asistieron el gobernador de Banten, Andra Soni, el vicegobernador de Banten, Dimyati Natakusumah, junto con los jefes regionales de la región de la provincia de Banten. El banco BJB estuvo representado por el diputado regional 4 del banco BJB Rahadian A. Hamdani, jefe de la sucursal especial del banco BJB Banten, Faridha Siregar.