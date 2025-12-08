El acuerdo entre Netflix y WBD crearía un peso pesado de APAC de 6.600 millones de dólares, según la MPA

netflixLa adquisición planificada de Descubrimiento de Warner Bros.Según un nuevo análisis de Socios de medios de Asia.

MPA dice que el ARR independiente de Netflix en APAC se acerca a los 5.500 millones de dólares, mientras que WBD añade aproximadamente 1.100 millones de dólares a través de una combinación de licencias rentables y negocios teatrales. La adquisición, valorada en una cifra empresarial de 82.700 millones de dólares, marca el mayor giro estratégico del transmisor hasta el momento (de constructor orgánico a consolidador adquisitivo) y brindaría el control de la propiedad intelectual de franquicias profundas, incluidas DC, Harry Potter y HBO.

Pero la firma advierte que se avecina un “precipicio de licencias”. Actualmente, WBD respalda la propuesta de valor de suscripción de las principales plataformas locales en India, Japón, Corea y otros mercados a través de licencias exclusivas y asociaciones estratégicas de larga duración. Esos acuerdos permanecen bloqueados hasta 2027, sin embargo, MPA señala que Netflix puede reclamar el contenido después del cierre para reforzar sus propios servicios, un cambio que obligaría a los transmisores regionales a repensar sus canales de programación.

MPA espera que los actores locales aceleren las asociaciones con NBCUniversal, Sony y Disney, al mismo tiempo que impulsen una vinculación más profunda con Disney+ a medida que el contenido de WBD y HBO Max pasen a estar bajo el control de Netflix. El negocio de WBD en APAC ha operado como un “traficante de armas regional”, basándose en las licencias y la distribución teatral como principales motores de ingresos, y el comercio directo al consumidor aún es incipiente fuera de Australia, según MPA.

A nivel mundial, la entidad combinada Netflix-WBD generaría aproximadamente 70 mil millones de dólares en ARR, superando los 61 mil millones de dólares estimados de YouTube y los 58 mil millones de dólares de las divisiones de entretenimiento de Disney, según MPA. El acuerdo también fusionaría los 302 millones de suscriptores globales de Netflix con los 128 millones de HBO Max.

Estructuralmente, la adquisición depende de lo que MPA llama el “Mecanismo de ruptura limpia”, un intercambio de deuda por deuda que garantiza que WBD retire o reestructure determinadas obligaciones heredadas antes de escindir sus redes lineales. Sin embargo, el canal premium de televisión de pago lineal HBO permanece en los activos del estudio: un generador de efectivo de alto margen que Netflix retendría durante la transición.

El informe también verifica las sinergias de costos proyectadas por la gerencia entre 2 mil y 3 mil millones de dólares: un acuerdo sobre cuestiones de propiedad intelectual detalla el plan de Netflix para clonar físicamente el software compartido de WBD y la plataforma de producción Bolt antes de consolidar la infraestructura superpuesta.

El calendario regulatorio sigue siendo largo. Si bien los ejecutivos citan un horizonte de 12 a 18 meses, el acuerdo de fusión establece una fecha de finalización del 4 de marzo de 2027, ampliable hasta el 4 de septiembre de 2027. Netflix se ha comprometido a pagar una tarifa de cancelación inversa de 5.800 millones de dólares (más del doble de los 2.800 millones de dólares de WBD), lo que indica una gran convicción en la aprobación de la revisión antimonopolio. MPA señala que la defensa de las empresas dependerá de la definición del mercado: según The Gauge de Nielsen (octubre de 2025), la entidad combinada posee menos del 10% del tiempo total de visualización de pantalla grande en EE. UU. y menos del 30% del uso de VOD premium, incluso excluyendo YouTube y la televisión lineal.

Los riesgos incluyen la integración cultural entre el espíritu algorítmico de “Libertad y Responsabilidad” de Netflix y Warner Bros.’ legado impulsado por las relaciones, posible distracción de un proceso regulatorio de varios años y compensaciones de capital que podrían frenar el impulso de Netflix hacia los deportes en vivo, dejando espacio para que Amazon y Disney avancen.

La fusión también activa límites de consolidación aguas abajo. Un acuerdo en materia fiscal impone una restricción de dos años que impide que las redes lineales escindidas participen en importantes transacciones de fusiones y adquisiciones que excedan el 45% de las acciones, lo que efectivamente margina esos activos de una mayor consolidación hasta 2028 y presiona a Paramount para que siga otros caminos estratégicos, incluido un posible movimiento hacia NBCUniversal de Comcast.