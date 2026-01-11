El acuerdo con Bregman podría llevar a los Cachorros a cambiar la franquicia incondicional

El Cachorros de Chicago son los ganadores finales del sorteo Alex Bregman. Bregman y los Cachorros supuestamente han acordó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares. Combinado con el Comercio de Edward CabreraChicago se está cargando para intentar llevarse la Liga Nacional Central por primera vez desde 2017.

Con Bregman manejando la tercera base en el futuro previsible, eso empuja a Matt Shaw fuera de la posición que ocupaba en 2025. Un jugador del cuadro central de profesión, se trasladó a la esquina caliente después de que los Cachorros cambiaron a Isaac Paredes a la base. Astros de Houston en el intercambio de Kyle Tucker.

Con Dansby Swanson, Nico Hoerner y Michael Busch ocupando las otras tres posiciones del cuadro, no hay lugar para Shaw en su alineación. Los tres jugadores iniciaron al menos 155 juegos en 2025, por lo que es poco probable que los Cachorros utilicen a su joven jugador de cuadro como un jugador de cuadro súper utilitario.

Con un estancamiento en el cuadro, los Cachorros podrían tener por delante una decisión que defina la franquicia en la segunda base. ¿Cambiar o degradar al joven y controlable jugador del cuadro como Shaw, o decirle adiós a un incondicional de la franquicia como Hoerner?

Por qué los Cachorros podrían trasladar a Nico Hoerner

Esta temporada baja representa la mejor oportunidad para vender alto a Hoerner. Hoerner se encuentra en el último año de una extensión de tres años que firmó en 2023. Su salario de $12 millones para 2026 es una gran ganga por el valor que aporta a un equipo.

Hoerner fue la selección de primera ronda de los Cachorros en el 2018 Grandes Ligas Draft, seleccionado en el puesto 24 de la Universidad de Stanford. Un año después debutó en las Grandes Ligas. Si bien surgió como campocorto, pasó la mayor parte de su carrera en la segunda base. Él y Dansby Swanson han formado la mejor pareja defensiva del cuadro central desde 2023.

En las últimas tres temporadas, solo está segundo detrás de Ketel Marte de los Diamondbacks en WAR. No sólo tiene un bate útil, sino que ganó dos Guantes de Oro en la segunda base. Si bien no es un bateador de élite como Marte, crea mucho valor con la defensa y el corrimiento de bases.

Dado que es probable que Bo Bichette obtenga una importante garantía esta temporada baja, Hoerner representa una posible mejora con un salario más asequible. Viene de una temporada de su carrera en 2025, con promedio de .297/.345/.394 con OPS+ de 114 y superó a Marte en fWAR (4.8 a 4.6).

Los Cachorros podrían vender caro y obtener un rendimiento de calidad con Hoerner mientras deslizan a Shaw en la segunda base a largo plazo.

Destinos comerciales potenciales para Hoerner

Los destinos más naturales para Hoerner serían los equipos que se perdieron a Marte. Los equipos que estuvieron más conectados con el All-Star de los Diamondbacks fueron los Boston Red Sox, Seattle Mariners y Rayos de la Bahía de Tampa. El Gigantes de San Francisco También podría ser un potencial socio comercial.

Por la misma razón que estarían con Marte, deberían estar con Hoerner. Al tener contrato solo por una temporada, su coste de adquisición será considerablemente menor. El equipo que lo canjee podría darle a Hoerner una oferta calificada después de la temporada 2026. Eso debería hacerlo atractivo para los clubes de mercado más pequeños.